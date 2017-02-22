سمية الخشاب تكشف سر خسارة وزنها 20 كيلو في 9 شهور

شيماء مصطفى

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن سر فقدانها الوزن بشكل ملحوظ خلال الشهور السابقة، حيث أكدت أنها لم تجر أي جراحات، بينما اعتمدت على نظام غذائي مع طبيب ألماني قائم على تناول الشوربة المحتوية على خضار ونوع من اللحوم بالإضافة إلى العصائر لمدة شهر كامل خسرت خلاله 12 كيلو.

وأضافت سمية في لقاء خاص أذاعه برنامج «التفاح الأخضر» على قناة «mbc»، أن ما ساعدها على هذه الخسارة الكبيرة في وزنها أنها كانت تتناول عقاقير لكبح الشهية، بجانب النظام الغذائي الذي وصفته بالقاسي.

وأكملت هذه الحمية حتى خسرت 20 كيلوجراماً وأصبح وزنها 59 كيلوجراماً، مؤكدة على أن هذا أقل وزن وصلت له في حياتها ومنذ بداية دخولها المجال الفني، حيث أصبحت ترتدي مقاس 36 بعد أن كانت قد وصلت إلى مقاس 44.

واستغرقت هذه الحمية نحو 9 شهور لتخسر خلالهم 20 كيلو جرامًا، حيث أكملت المرحلة الأولى برجيم السعرات الذي يعتمد على تناول وجبات صغيرة الحصص.

أكدت «الخشاب» أنها عانت خلال فترة زيادة وزنها كثيراً، وكانت تختبئ داخل الملابس السوداء دائماً لمحاولة إخفاء معالم التغير التي أفسدت إطلالتها.

وفي نهاية الحديث قالت إنها تعتمد في فترة التثبيت على تناول كل أنواع الأطعمة ولكن بكميات قليلة، كما أنها تستبدل وجبة في بالمكسرات بمقدار كف اليد، لأنها تساعد على تحفيز الحرق كما أن لها دور كبير في نضارة البشرة

شبكةعيونالإخبارية

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