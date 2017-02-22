احترس .. عادات يومية تدمر الكلي وتصيبها بالتليف دون أن تشعر

شيماء مصطفى

«الكلي» تشبه حبة الفول وتوجد خلف عضلات الظهر أسفل القفص الصدري على جانبي العمود الفقري، وهي المسئولة عن إزالة السموم من الدم وتصفية مخلفات الجسم عن طريق البول، والمسئولة عن تخليص الجسم من الماء الزائد، وتساعد فى الاحتفاظ بالماء عند حاجة الجسم لذلك .

وطبقا لموقع «.justhealthylif» فإن الكلي تعمل أيضا على توازن المعادن وتنتج هرمونات معينة تعمل على تنظيم وظائف الجسم، ولكي تبقي الكلي فى صحة هناك عدد من الأشياء عليك تجنبها خلال يومك، كذلك عليك الإنتباه إلى عدد من الأعراض الأكثر شيوعا والتي تنذرك بأن هناك مشاكل فى الكلي منها تغيير لون البول والغثيان والتقيؤ والدوار وفقر الدم ومشاكل فى التنفس والشعور بالبرد بشكل دائم، والتعب والإرهاق الدائم، وحكة فى الجلد وآلام الظهر المفاجئة .

وإليك بعض العادات التي نرتكبها يوميا وتضر بالكلي :

تناول كمية غير كافية من الماء :

عدم شرب كمية كافية من الماء يوميا يمكن أن يؤدي إلى تلف الكليتين، فعندما يفتقر الجسم للماء فإنه يقلل من تدفق الدم إلى الكلي، الأمر الذي يعيق قدرة أجهزة طرد السموم عن العمل بشكل طبيعي، وتشير أحدي المراكز الخاصة بعلاج الكلي إلى أن على كل شخص تناول من 10 إلي 12 كوب ماء يوميا للبالغين، كذلك علينا أن نتذكر أن شرب الكثير من الماء يمكن أن يضر أيضا بالكلي لذلك فإن التوازن هو الحل .

تناول القهوة بشراهة :

شرب الكثير من القهوة خلال اليوم يمكن أن يزيد من ضغط الدم ويرهق الكليتين مما يؤدي فى النهاية إلى تلف الكلي، وذلك وفقا لدراسة صدرت عام 2002، كذلك فإن استهلاك الكافيين يصيب الشخص بحصوات الكلي ويمكن أن تزيد من إفراز الكالسيوم فى البول .

لذلك فإن شرب القهوة باعتدال من 1 إلى 2 فنجان يوميا لا يسبب مشاكل، كذلك تناول 3 أكواب من الشاى يوميا فهو طبيعي، ولكن عليك الحد من كمية المشروبات الغنية بالكافيين مثل مشروبات الطاقة والشيكولاته والكاكاو وبعض الأدوية .

زيادة الملح :

استهلاك الكثير من الملح يمكن أن يلحق ضررا بالغا للكلي فكثرة الملح يؤدي إلى انخفاض وظائف الكلي واحتباس الماء، والذي يمكن أن يزيد من ضغط الدم والإصابة بأمراض الكلي، ووفقا لأحدي الدراسات فإن الإفراط فى تناول الملح يزيد أيضا من كمية بروتين البول، وهي واحدة من أكثر العوامل التي تصيب الشخص بأمراض الكلي، والكمية الموصي بها هي 5 جرام من الملح خلال اليوم وزيادة عن ذلك يشكل خطرا على الكليتين .

شرب الكحول :

شرب المشروبات الكحولية يشكل خطرا كبيرا على صحة الكليتين فهي سامة بالنسبة لأجهزة الجسم فهو يعطل وظائف الكلي .

قلة النوم :

قلة النوم يسبب ضررا للصحة العامة وخاصة الكلي، حيث تتجدد أنسجة أجهزة الجسم خلال الليل لذلك إذا لم تحصل على النوم الكافي تتوقف هذه العملية مما يصيب الكلي بالضرر . وطبقا لاحدي الدراسات فأن قلة النوم تسبب ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين لذلك عليك النوم من 6 إلي 8 ساعات يوميا .

شبكةعيونالإخبارية

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