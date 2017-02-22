«دعارة وإدمان وشذوذ».. 10 فنانين أحرجتهم فضائح أبنائهم

يعتقد كثيرون أن النجوم والمشاهير ينعمون بحياة سعيدة وعيشة مترفة، ما يمكن أبناءهم من التمتع بكل هذه المميزات، ولكن في الغالب قد تقود هذه الرفاهية أبناء المشاهير إلى القيام بسلوكيات مرفوضة والوقوع أحيانا في فخ تعاطي المخدرات، وبعضهم قد يرتكب جرائم بشعة. وتستعرض "التحرير - لايف" مجموعة من أبناء الفنانين الذين تورطوا في بعض المشاكل، ومنهم..

1- أحمد الفيشاوي

في عام 2006، شغل الفنان أحمد الفيشاوي، نجل النجم فاروق الفيشاوي، الرأي العام لفترة طويلة، بعد أن قالت سيدة تدعى "هند الحناوي" إنها تزوجت منه عرفيا، ورفعت ضده قضية نسب طفلة تدعى "لينا"، واعترف أحمد الفيشاوي وقتها بأنه أقام علاقة فعلا مع هند الحناوي، ولكنه نفى وجود زواج عرفي ورفض نسب الطفلة له، وانتهت القضية بالحكم بثبات الزواج العرفي وأُبوة الطفلة لينا لأحمد الفيشاوي.

2- محمد فؤاد المهندس

اتهم نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس بمساعدة رجل الأعمال "حاتم الهواري" في الاستيلاء على مليار و800 مليون جنيه من أموال بنك القاهرة، وهرب محمد فؤاد المهندس خارج مصر ، بعد تهريب 87 مليون جنيه للخارج؛ إلا أنه تم القبض عليه وقضى سنوات طويلة في السجن، وتم الافراج عنه بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة عام 2008.

3- عمر مصطفى متولي

ابن الفنان الراحل مصطفى متولي، وخاله الفنان عادل إمام، واتهم في وقت سابق من عام 2015 بحيازة سيجارة و3 جرامات من مخدر الحشيش بعد ضبطه في منطقة العبور، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 100 جنيه.

4- عمر طلعت زكريا

في مارس 2014، ألقت قوة من مديرية أمن الجيزة القبض على نجل الفنان طلعت زكريا، برفقة صديق له وفتاتين بمدينة 6 أكتوبر بينما كانوا يستقلون سيارة عمر، وحرر لهم محضر بتناولهم المخدرات والخمور وارتكاب أفعال مخلة بالآداب، وقضوا ليلة كاملة في الحبس؛ إلا أنهم انكروا تلك الاتهامات، وأمرت النيابة بإخلاء سبيلهم وكفالة ألف جنيه لكل منهم، واعترف الفنان طلعت زكريا وقتها بأن ابنه مخطئًا: "تأكدت أن ابني متورط في القضية، ولم أجري أي اتصال بأي ضابط شرطة ليتم الإفراج عنه ليأخذ القانون مجراه".

5- أيمن سيد زيان

في أبريل 2001، توفي نجل الفنان سيد زيان، وكان يبلغ من العمر 29 عاما، وأوضح تقرير الطبيب الشرعي أنه توفي نتيجة تناوله كمية كبيرة من مخدر الهيروين أثناء وجوده في محافظة الإسماعيلية واكتشفت جثته في منطقة الواصفية بسيارة كان يقودها صديقه، وتبين من التحقيقات أنهما ذهبا إلى الإسماعيلية لقضاء إجازة سريعة في مزرعة الفنان سيد زيان وحصلا على بانجو وهيروين من أحد التجار هناك.

6- عمر الشريف جونيور

في سبتمبر 2014، اعترف عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف بأنه شاذ جنسيًا، وقال: "أعتقد أن أفضل شيء فعلته في حياتي أنني قررت العيش بسعادتي وهويتي وحريتي، فهي تجلب لي السعادة"، كما اعترف أيضا بأنه نصف مصري ونصف يهودي.

7- ابن حسن يوسف

عام 2006، ألقت الشرطة القبض على نجل الفنان حسن يوسف الأكبر مع 6 من أصدقائه وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وخرج ابن الفنان القدير بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.

8- علاء عوض

في أكتوبر 1990، اتهم الفنان علاء عوض، نجل الفنان الكوميدي الراحل محمد عوض، في قضية دعارة وحيازة مخدرات، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

9- هويدا

عام 2006، أصيبت الفنانة هويدا، ابنة الفنانة اللبنانية الراحلة صباح، بأزمة صحية، بسبب إدمانها الكحوليات، ما اضطر صباح لبيع بيتها والإقامة بفندق لإدخال ابنتها مصحة في كاليفورنيا، وفي عام 2009 بدأت صحة هويدا تتحسن وعادت مرة أخرى للعيش مع والدتها بلبنان.

10- ابنتا هشام سليم

أصدرت محكمة جنح "أحداث" مطروح في وقت سابق من شهر يناير الماضي حكمًا بحبس ابنتي الفنان هشام سليم لمدة ثلاث أشهر بعد اعتدائهما على الفنانة ياسمين عبد العزيز بالضرب وإحداث إصابات بها خلال إقامتها بأحد منتجعات الساحل الشمالي في الصيف الماضي، ولكن الفنانة ياسمين عبد العزيز وافقت على التصالح والتنازل عن القضية.

شبكةعيونالإخبارية

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