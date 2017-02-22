احذر.. كارثة فى الخبز المحروق

شيماء مصطفى

هل الأطعمة المحروقة تسبب الإصابة بالسرطان؟ هذا صحيح لأنها تحتوى على مواد معينة مثل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) التى تتحول عند درجة الحرارة العالية إلى مكونات سرطانية تعرضك للكثير من الأخطار الصحية، ولكن فى حالة العيش المحروق الذى نسخنه كثيرا كل يوم من أجل تناوله بطعم ألذ، هل يرفع هو أيضا نسبة الخطورة؟

تدور المخاطر حول تكون مادة الأكريلاميد من جراء حرق الخبز، بحسب ما ذكره موقع "Science focus" العلمى، وهى إحدى المركبات المرتبطة بالإصابة بالسرطان وتدمير الأعصاب، وتوجد دراسات علمية أكدت على أن هناك مخاوف حول تسببها فى خطر الإصابة بسرطان المبايض والرحم للنساء.

ويوصى خبراء الصحة بالاتحاد الأوروبى بتجنب تناول الخبز المحروق أو رقائق البطاطس البنية، لأنهما قد يحتويان على مستويات غير مقبولة من مادة الأكريلاميد، وبالنسبة لدراسة بريطانية حديثة أجريت فى عام 2017، تبين أن الخبز البنى يزيد من خطر الإصابة بالسرطان أيضا، لذلك أكدوا على أن التسخين يجب أن يكون فى أقل مستوياته الممكنة.

دراسة: الخبز المحروق يسبب الإصابة بالسرطان ويدمر الأعصاب

شبكةعيونالإخبارية

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