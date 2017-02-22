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ميسي || يهدد بالرحيل عن مصر قبل المؤتمر الصحفي بسبب الإعلامي عمرو أديب

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ميسي || يهدد بالرحيل عن مصر قبل المؤتمر الصحفي بسبب الإعلامي عمرو أديب ميسي || يهدد بالرحيل عن مصر قبل المؤتمر الصحفي بسبب الإعلامي عمرو أديب

تسبب الإعلامي عمرو أديب في غضب النجم الأرجنتيني ميسي بسبب عدم إلتزامه بما إتفق عليه خلال إعلانه زيارته لمصر، حيث كان من المفترض أن يقوم الإعلامي عمرو أديب بإجراء حوار صحفي قبل المؤتمر ويقوم بطرح خمسة أسئله عليه ولكن عمرو قام بتوجيه سته أسئلة، مما أغضب النجم الأرجنتيني جداً، وقد غادر علي إثر ذلك الحوار الصحفي بإتجاة غرفته الموجوده بالفندق بالقرب من الأهرامات.

وأفاد مسي بغياب التنظيم خلال الحفل وهدد بالرحيل عن القاهرة قبل إنطلاق الحفل ببضع دقائق قبل أن يقومو بتهدئته وقبل أن يتفهم الأمر،حيث تم تقديم إعتذاراً رسمياً من قيل وزير الصحة له بعدما قام بالتوجه لغرفته ليتفهم الأمر،حيث كان من المفترض أن يبدأ المؤتمر الصحفي في الثامنة مساء ورفض دخول القاعة  بسبب تلك المشكلة والتي إنتهت في التاسعة إلا خمس دقائق حين دخل القاعة ليبدأ المؤتمر بالفعل.

والجدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني زار منطقة الأهرامات صباح اليوم قبل أن يتواجد في المؤتمر الصحفي ونشر صورة له عبر موقع التواصل الإجتماعي وخلفه أهرامات الجيزة بالإضافة إلي رسالة قال فيها "نسعي لإنقاذ الكثير من الأرواح المصابة بفيرس سي، دعونا نضع خطاً لنهاية قوائم إنتظار العلاج" .

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رئيس قسم الأخبار

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