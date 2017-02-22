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أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء 22/2/2017 بالأسواق المصرية

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أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء 22/2/2017 بالأسواق المصرية أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء 22/2/2017 بالأسواق المصرية

السلع الأساسية التى أصبحت تختلف بشكل يومي طبقًا لسعر صر الدولار الأمريكي وما تواجهه الأسواق المصرية حاليًا من تقلبات فى  سعره .

سعار السلع الأساسية اليوم االأربعاء :

دقيق “سائب”: يترواح سعر الكيلو ما بين 6 إلى 8 جنيه.

الدقيق: يترواح سعر الكيلو ما بين 7  إلى 9 جنيه.

سكر "معبأ ق.ع": يترواح سعر الكيلو ما بين 10.5 إلى 18.5 جنيه.

السكر: يترواح سعر الكيلو ما بين 10.5 إلى 18 جنيه.

شاى "ليبتون": يترواح سعر الكيلو ما بين 85 إلى 90 جنيه.

شاى "العروسة": يترواح سعر الكيلو ما بين 75 إلى 80 جنيه.

زيت عباد الشمس "1لتر": يترواح سعر اللتر ما بين 20 إلى 21 جنيه.

زيت الذرة: يترواح سعر الكيلو ما بين 21  إلى 24 جنيه.

المسلى الصناعى: يترواح سعر الكيلو ما بين 21 إلى 25 جنيه.

مسلى طبيعى: يترواح سعر الكيلو ما بين 60 إلى 70 جنيه.

مكرونة سائبة: يترواح سعر الكيلو ما بين 5.5 إلى 6 جنيه.

المكرونة: يترواح سعر الكيلو ما بين 5.5 إلى 6 جنيه.

مكرونة معبأه استثمارى: يترواح سعر الكيلو ما بين 6 إلى 6.5 جنيه.

بيض أبيض: يترواح سعر الكيلو ما بين 31 إلى 35 جنيه.

بيض أبيض: يترواح سعر البيضة ما بين 1.25 إلى 1.25 جنيه.

بيض أحمر: يترواح سعر الكرتونة ما بين 31 إلى 35 جنيه.

بيض أحمر: يترواح سعر البيضة ما بين 1.25 إلى 1.25 جنيه.

بيض بلدى: يترواح سعر الكرتونة ما بين 35 إلى 37.5 جنيه.

بيض بلدى: يترواح سعر البيضة ما بين 1.25 إلى 1.25 جنيه.

سكر البلورة: يترواح سعر الكيلو ما بين 11 إلى 17 جنيه.

سكر الدوحة: يترواح سعر الكيلو اليوم 11.5 إلى 17.5 جنيه.

سكر زمزم: يترواح سعر الكيلو ما بين 12 إلى 18 جنيه.

شاى العروسة 40 جم : يترواح سعر الكيلو ما بين 3.75 إلى 3.75 جنيه.

شاى ليبتون 40 جم: يترواح سعر الكيلو ما بين 4.25 إلى 4.25 جنيه.

زيت عباد الشمس سلايت: يترواح سعر اللتر ما بين 17.5 إلى 19 جنيه.

زيت الذرة كريستال: يترواح سعر اللتر ما بين 19 إلى 24 جنيه.

مسلى صناعى روابى 850 جرام: يترواح سعره ما بين 17 إلى 20 جنيه.

مسلى الشمس الذهبية: يترواح سعر الكيلو ما بين 17.5 إلى 20 جنيه.

مسلى النخلتين: يترواح سعر الكيلو ما بين 17 إلى 20 جنيه.

مسلى الهانم: يترواح سعر الكيلو ما بين 18 إلى 22 جنيه.

مكرونة المصرية: يترواح سعر الكيلو ما بين 6 إلى 7 جنيه.

مكرونة ستار 400 جم: يترواح سعره ما بين 3.25 إلى 3.5 جنيه.

مكرونة روجينا 400 جم: يترواح سعر الكيلو ما بين 3.25 إلى 3.5 جنيه.

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