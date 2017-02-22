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على جمعة || ارتداء الشباب سلاسل الفضة مباح .. بس ماتزدتش عن 3 جرام

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على جمعة || ارتداء الشباب سلاسل الفضة مباح .. بس ماتزدتش عن 3 جرام على جمعة || ارتداء الشباب سلاسل الفضة مباح .. بس ماتزدتش عن 3 جرام

فتوى جديدة أفتى بها الدكتور علي جمعة في برنامجه الذي يقوم بتقديمه ويبث عبر قناة "سي بي  سي" والذي يحمل اسم "والله أعلم"، تضمنت الفتوى الذي أصدرها الدكتور علي جمعة إباحة ارتداء الرجال للسلاسل المصنوعة من الفضة وأضاف علي جمعة بأن هناك عدد من العلماء قام بتحديد الوزن الملائم والمسموح به من هذه السلاسل والذي يقدر بحوالي ثلاثة جرام وتمن.

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق أيضا بأن الرجل يجب عليه أن يرتدي هذه السلاسل في إطار ما تقوم العادات والتقاليد بفرضه أو ما تتبعه القرية أو المدينة التابع لها من عادات وأفكار حتى تتوافق مع طبيعة البيئة المحيطة به.

كما أضاف الدكتور علي جمعة أيضا في إطار حديثه عن جواز ارتداء الرجال للسلاسل الفضية بأن  هناك من يلجأ لارتداء هذه السلاسل من الرجال نظرا لما يعانون به من حالات مرضية تستلزم ارتدائها وضرب مثلا بذلك المصابين بمرض الزهايمر وقيامهم بارتداء سلاسل يكتب عليها معلومات خاصة بهم من أجل المساعدة في معرفة هويتهم وذلك عند إصابتهم بفقدان الذاكرة.

 
 

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رئيس قسم الأخبار