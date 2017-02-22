على جمعة || ارتداء الشباب سلاسل الفضة مباح .. بس ماتزدتش عن 3 جرام

سمر العشري

فتوى جديدة أفتى بها الدكتور علي جمعة في برنامجه الذي يقوم بتقديمه ويبث عبر قناة "سي بي سي" والذي يحمل اسم "والله أعلم"، تضمنت الفتوى الذي أصدرها الدكتور علي جمعة إباحة ارتداء الرجال للسلاسل المصنوعة من الفضة وأضاف علي جمعة بأن هناك عدد من العلماء قام بتحديد الوزن الملائم والمسموح به من هذه السلاسل والذي يقدر بحوالي ثلاثة جرام وتمن.

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق أيضا بأن الرجل يجب عليه أن يرتدي هذه السلاسل في إطار ما تقوم العادات والتقاليد بفرضه أو ما تتبعه القرية أو المدينة التابع لها من عادات وأفكار حتى تتوافق مع طبيعة البيئة المحيطة به.