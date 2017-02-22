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وزارة السياحة || تعلن الأسعار الرسمية لعمرة رجب وشعبان ورمضان لعام 2017

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وزارة السياحة || تعلن الأسعار الرسمية لعمرة رجب وشعبان ورمضان لعام 2017 وزارة السياحة || تعلن الأسعار الرسمية لعمرة رجب وشعبان ورمضان لعام 2017

أعلنت بعض شركات السياحة المصرية عن عمرة رجب وشعبان ورمضان للعام الهجري 1438 2017 ميلاديا، وذلك بعد الارتفاع الكبير في أسعار العملات الأجنبية في السوق المصرية سواء الريال السعودي أو الدولار الأمريكي، هذا وقد أعلن (باسل ) رئيس لجنة السياحة الدينية السابق أن أقل تكلفة لعمرة رجب وشعبان للبرامج الاقتصادية لهذا العام ستبلغ 8000 جنيها، أما تكلفة العمرة التابعة للبرامج 4أو 5 نجوم سوف تصل إلى 20 ألف جنيها.

أما عمرة رمضان فقد أكد سيادته أنه سوف ترتفع كثيرا عن هذه الأسعار، ولكن لا يمكن التبؤ بالسعر الحقيقي لها الآن، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في سعر الريال السعودي، كما أكد سيادته أن التكلفة ستزداد أيضا على المواطن المصري بسبب قيام شركة للطيران برفع قيمة التذاكر الخاصة بها بنسبة 100%.

كما أكدت وزارة السياحة أنه سوف يبدأ توثيق عقود عمرة 2017 بداية من 15 فبراير 2017، على أن تكون بداية أولى رحلات عمرة هذا العام في شهر رجب القادم أبريل 2017.

 
 

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رئيس قسم الأخبار

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