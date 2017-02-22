ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الأربعاء 22/2/2017 بالأسواق المصرية

تشهد اسعار الدواجن واللحوم حالة من عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب ما كانت تشهده الايام السابقة من ارتفاع بالاسواق، حيث لم يجد المحللون الاقتصاديون اي مبرر لذلك الارتفاع الجديد خاصة في ظل تراجع الدولار في الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي تراجع الاسعار الا ان ذلك لم يحدث.
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء :
|المادة / كيلو
|السعر / جنيه مصري
|الفراخ البيضاء
|28– 30
|الدواجن البيضاء المبردة
|28 – 35
|الفراخ البلدي
|31 – 45
|الارانب
|45 – 50
|البط
|30 – 45
|الرومي
|30 – 48
|السمان
|23 – 30
|الحمام
|45 – 55
|كبدة الدجاج
|35
|النوع
|الفئة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|لحم أبيض
|كيلو
|25.00 جنية
|25.50 جنية
|كتكوت أبيض
|فرخ
|5.05 جنية
|6.00 جنيه
|لحم ساسو
|كيلو
|33.00 جنية
|33.50 جنية
|كتكوت ساسو
|فرخ
|3.75 جنية
|4.00 جنية
|لحم بلدي
|كيلو
|25.00 جنية
|25.50 جنية
|كتكوت بلدي
|فرخ
|2.50 جنية
|2.75 جنية
|بط مسكوفي
|كيلو
|17.00 جنية
|17.50 جنية
|بط مولارد
|كيلو
|17.00 جنية
|17.50 جنية
|بيض أحمر
|كرتونة
|31.50 جنية
|32.00 جنية
|بيض أبيض
|كرتونة
|30.25 جنية
|30.50 جنية
|بيض بلدي
|كرتونة
|40.00 جنية
|40.50 جنية
أسعار اللحوم اليوم الأربعاء :
|المادة / كيلو
|السعر/ جنيه مصري
|اللحم البتلو
|110– 160
|اللحم الجاموس
|110- 135
|اللحم الجمل
|70 – 95
|لحم الكندوز
|120-95
|لحم البوفتيك
|130-120
|اللحم البرازيلي
|50 – 80
|اللحم السوداني
|75
|اللحم الضأن البلدي
|95 – 140
|اللحم الضأن المستورد
|55- 80
|السجق
|60– 80
|الكبدة البلدي
|100– 110
|الكبدة المستوردة
|30 – 70
أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء :
|النوع
|الفئة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|لحم أبيض
|كيلو
|25جنيهًا
|25.50 جنيهًا
|كتكوت أبيض
|فرخ
|5.50جنيهًا
|6جنيه
|لحم ساسو
|كيلو
|33 جنيهًا
|33.50جنيهًا
|كتكوت ساسو
|فرخ
|3.75جنيهًا
|4جنيهًا
|لحم بلدي
|كيلو
|25جنيهًا
|25.50 جنيهًا
|كتكوت بلدي
|فرخ
|2.5جنيهًا
|2.75جنيهًا
|بط مسكوفي
|كيلو
|17 جنيهًا
|17.50جنيهًا
|بط مولارد
|كيلو
|17.50جنيهًا
|18 جنيهًا
|بيض أحمر
|كرتونة
|31.50 جنيهًا
|32جنيهًا
|بيض أبيض
|كرتونة
|30.25جنيهًا
|30.50 جنيهًا
|بيض بلدي
|كرتونة
|40جنيهًا
|
40.50 جنيهًا
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء :
|النوع بالكيلو
|أقل سعر
|أعلي سعر
|السمك البلطي
|18
|30
|السمك البوري
|35
|55
|السمك الماكريل
|21
|30
|الجمبري
|155
|175
|الكابوريا
|100
|110