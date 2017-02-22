ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم والأسماك اليوم الأربعاء 22/2/2017 بالأسواق المصرية

سمر العشري

تشهد اسعار الدواجن واللحوم حالة من عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب ما كانت تشهده الايام السابقة من ارتفاع بالاسواق، حيث لم يجد المحللون الاقتصاديون اي مبرر لذلك الارتفاع الجديد خاصة في ظل تراجع الدولار في الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي تراجع الاسعار الا ان ذلك لم يحدث.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء :

المادة / كيلو السعر / جنيه مصري الفراخ البيضاء 28– 30 الدواجن البيضاء المبردة 28 – 35 الفراخ البلدي 31 – 45 الارانب 45 – 50 البط 30 – 45 الرومي 30 – 48 السمان 23 – 30 الحمام 45 – 55 كبدة الدجاج 35

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 25.00 جنية 25.50 جنية كتكوت أبيض فرخ 5.05 جنية 6.00 جنيه لحم ساسو كيلو 33.00 جنية 33.50 جنية كتكوت ساسو فرخ 3.75 جنية 4.00 جنية لحم بلدي كيلو 25.00 جنية 25.50 جنية كتكوت بلدي فرخ 2.50 جنية 2.75 جنية بط مسكوفي كيلو 17.00 جنية 17.50 جنية بط مولارد كيلو 17.00 جنية 17.50 جنية بيض أحمر كرتونة 31.50 جنية 32.00 جنية بيض أبيض كرتونة 30.25 جنية 30.50 جنية بيض بلدي كرتونة 40.00 جنية 40.50 جنية

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء :

المادة / كيلو السعر/ جنيه مصري اللحم البتلو 110– 160 اللحم الجاموس 110- 135 اللحم الجمل 70 – 95 لحم الكندوز 120-95 لحم البوفتيك 130-120 اللحم البرازيلي 50 – 80 اللحم السوداني 75 اللحم الضأن البلدي 95 – 140 اللحم الضأن المستورد 55- 80 السجق 60– 80 الكبدة البلدي 100– 110 الكبدة المستوردة 30 – 70

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء :

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 25جنيهًا 25.50 جنيهًا كتكوت أبيض فرخ 5.50جنيهًا 6جنيه لحم ساسو كيلو 33 جنيهًا 33.50جنيهًا كتكوت ساسو فرخ 3.75جنيهًا 4جنيهًا لحم بلدي كيلو 25جنيهًا 25.50 جنيهًا كتكوت بلدي فرخ 2.5جنيهًا 2.75جنيهًا بط مسكوفي كيلو 17 جنيهًا 17.50جنيهًا بط مولارد كيلو 17.50جنيهًا 18 جنيهًا بيض أحمر كرتونة 31.50 جنيهًا 32جنيهًا بيض أبيض كرتونة 30.25جنيهًا 30.50 جنيهًا بيض بلدي كرتونة 40جنيهًا 40.50 جنيهًا

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء :

النوع بالكيلو أقل سعر أعلي سعر السمك البلطي 18 30 السمك البوري 35 55 السمك الماكريل 21 30 الجمبري 155 175 الكابوريا 100 110

شبكةعيونالإخبارية

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