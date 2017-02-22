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انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22/2/2017

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انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22/2/2017 انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22/2/2017

سمر العشري

انهيار سعر الريال اليوم في مصر حيث يسجل سعر الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء4.2069 جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 4.1977 جنيه مصري في بنك  ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.

سعر الريال اليوم الأربعاء في البنوك  :

البنك شراء   بيع   آخر تحديث
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

٤٫٢٠٦٩ جم

٤٫٢٣٤٩ جم

 منذ 17 دقيقة,
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

٤٫٢٠٢٣ جم

٤٫٢٢٩١ جم

 منذ 16 دقيقة,
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

٤٫١٩٩٧ جم

٤٫٢٢٦ جم

 منذ 17 دقيقة,
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

٤٫١٩٩٦٦٤ جم

٤٫٢٢٦٤٤١ جم

 منذ 17 دقيقة,
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

٤٫١٩٩٦ جم

٤٫٢٢٦٦ جم

 منذ 16 دقيقة,
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

٤٫١٨٨٥ جم

٤٫٢٣٤٤ جم

 منذ 16 دقيقة,
BM.jpg

بنك مصر

٤٫١٨٦٣ جم

٤٫١٩٧٧ جم

 منذ 16 دقيقة,
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

٤٫١٨٦٣ جم

٤٫٢١٣١ جم

 منذ 16 دقيقة,
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

٤٫١٨٦٣ جم

٤٫١٩٩٨ جم

 منذ 16 دقيقة,
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

٤٫١٨٠٤٩ جم

٤٫٢٢٦٣٣ جم

 منذ 16 دقيقة,
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

٤٫١٧٨٦ جم

٤٫٢٢٩ جم

 منذ 16 دقيقة,
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

٤٫١٧٧٧ جم

٤٫٢٢٦٤ جم

 منذ 16 دقيقة,
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

٤٫١٧٧٧ جم

٤٫٢٢٦٧ جم

 منذ 17 دقيقة,
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

٤٫١٧٤٢ جم

٤٫٢٢٧٨ جم

 منذ 16 دقيقة,
FAISAL.jpg

بنك فيصل

٤٫١٦٤١ جم

٤٫٢١٣١ جم

 منذ 16 دقيقة,
BDC.jpg

بنك القاهرة

٤٫١٤٢٥ جم

٤٫٢٠٧ جم

 منذ 16 دقيقة,
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

٤٫١٢٩٧ جم

٤٫٢٠٦٤ جم

 منذ 17 دقيقة,
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

٤٫١١٥٧ جم

٤٫٢٥٦٦ جم

 منذ 16 دقيقة,
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

٤٫١٠١ جم

٤٫٨٠٨ جم

 منذ 16 دقيقة,
BARAKA.jpg

بنك البركة

٤٫٠٨١ جم

٤٫٢٦٧٧ جم

 منذ 16 دقيقة,

سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

 

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.20 جنيه مصري، وسعر البيع 4.25 جنيه مصري .

 

 

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رئيس قسم الأخبار

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