انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22/2/2017

انهيار سعر الريال اليوم في مصر حيث يسجل سعر الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء4.2069 جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 4.1977 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.
سعر الريال اليوم الأربعاء في البنوك :
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث
|
البنك المصري الخليجي
|
٤٫٢٠٦٩ جم
|
٤٫٢٣٤٩ جم
|
منذ 17 دقيقة,
|
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|
٤٫٢٠٢٣ جم
|
٤٫٢٢٩١ جم
|
منذ 16 دقيقة,
|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|
٤٫١٩٩٧ جم
|
٤٫٢٢٦ جم
|
منذ 17 دقيقة,
|
بنك بلوم مصر
|
٤٫١٩٩٦٦٤ جم
|
٤٫٢٢٦٤٤١ جم
|
منذ 17 دقيقة,
|
البنك التجارى الدولي CIB
|
٤٫١٩٩٦ جم
|
٤٫٢٢٦٦ جم
|
منذ 16 دقيقة,
|
مصرف أبو ظبي الاسلامي
|
٤٫١٨٨٥ جم
|
٤٫٢٣٤٤ جم
|
منذ 16 دقيقة,
|
بنك مصر
|
٤٫١٨٦٣ جم
|
٤٫١٩٧٧ جم
|
منذ 16 دقيقة,
|
بنك قناة السويس
|
٤٫١٨٦٣ جم
|
٤٫٢١٣١ جم
|
منذ 16 دقيقة,
|
البنك الأهلي المصري
|
٤٫١٨٦٣ جم
|
٤٫١٩٩٨ جم
|
منذ 16 دقيقة,
|
بنك الاسكندرية
|
٤٫١٨٠٤٩ جم
|
٤٫٢٢٦٣٣ جم
|
منذ 16 دقيقة,
|
البنك العربي الافريقي الدولي
|
٤٫١٧٨٦ جم
|
٤٫٢٢٩ جم
|
منذ 16 دقيقة,
|
كريدي أجريكول
|
٤٫١٧٧٧ جم
|
٤٫٢٢٦٤ جم
|
منذ 16 دقيقة,
|
المصرف المتحد
|
٤٫١٧٧٧ جم
|
٤٫٢٢٦٧ جم
|
منذ 17 دقيقة,
|
بنك التنمية والائتمان الزراعى
|
٤٫١٧٤٢ جم
|
٤٫٢٢٧٨ جم
|
منذ 16 دقيقة,
|
بنك فيصل
|
٤٫١٦٤١ جم
|
٤٫٢١٣١ جم
|
منذ 16 دقيقة,
|
بنك القاهرة
|
٤٫١٤٢٥ جم
|
٤٫٢٠٧ جم
|
منذ 16 دقيقة,
|
البنك الأهلى اليونانى بمصر
|
٤٫١٢٩٧ جم
|
٤٫٢٠٦٤ جم
|
منذ 17 دقيقة,
|
بنك مصر إيران للتنمية
|
٤٫١١٥٧ جم
|
٤٫٢٥٦٦ جم
|
منذ 16 دقيقة,
|
بنك التعمير و الاسكان
|
٤٫١٠١ جم
|
٤٫٨٠٨ جم
|
منذ 16 دقيقة,
|
بنك البركة
|
٤٫٠٨١ جم
|
٤٫٢٦٧٧ جم
|
منذ 16 دقيقة,
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.20 جنيه مصري، وسعر البيع 4.25 جنيه مصري .
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