انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22/2/2017

سمر العشري

انهيار سعر الريال اليوم في مصر حيث يسجل سعر الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء4.2069 جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 4.1977 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.

سعر الريال اليوم الأربعاء في البنوك :

سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.20 جنيه مصري، وسعر البيع 4.25 جنيه مصري .

شبكةعيونالإخبارية

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