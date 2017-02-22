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انخفاض جديد في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الأربعاء22/2/2017

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انخفاض جديد في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الأربعاء22/2/2017 انخفاض جديد في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الأربعاء22/2/2017

أعلن حديد عز عن تخفيض جديد للحديد حيث سجلت حديد عز بعد التخفيض 8600 جنيه للطن ، هذا و يشهد السوق المصري تذبذب في أسعار كل السلع مع تذبذبات أسعار الدولار صعوداً و هبوطاً .

 اليوم الأربعاء :

إسم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر
حديد عز عز 8600جنية 8870جنية
الدخيلة 8600 جنية 8870جنية
حديد المصريين المصريين 8600 جنية 8850جنية
حديد بشاي بشاي  8650 جنيه 8650 جنية
الوطنية للصلب العتال 8650 جنية 8650 جنية
حديد عطيه عطيه 8550جنية 8550جنية
حديد المراكبي المراكبي 8550 جنية 8550 جنيه
حديد المعادي المعادي 8550 جنية 8600 جنية
حديد بيانكو بيانكو 8500جنية 8500جنية
حديد العشري العشري 8500 جنية 8500 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 8600 جنية 8600جنية
حديد الجارحي الجارحي 8550 جنية 8750جنية
حديد السويس السويس 8550 جنيه 8750 جنيه
حديد اركو اركو 8650 جنية 8650 جنية
حديد قوطة قوطة 8600 جنية 8600 جنية
حديد سرحان سرحان 8500 جنية 8500جنية
حديد الجيوشي الجيوشي 8500 جنية 8500جنية
ستيل مصر ستيل 8500جنية 8500جنيه

 

 اليوم الأربعاء :

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 720 جنية 720جنية
النصر 690جنية 695جنية
أسمنت اسيوط المهندس 780جنية 790 جنية
الفهد 700 جنية 700 جنية
شركة صناعات مواد البناء التعمير 690جنية 695 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك 700جنية 700جنية
حورس 690جنية 690جنية
أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية
الصخرة 680جنية 680 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 710 جنية 710جنية
لافارج للأسمنت المخصوص 695جنية 700جنية
الممتاز 710 جنية 740 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680جنية 680 جنية
أسمنت العريش العسكري 705جنية 705جنية
أسمنت سيناء سيناء 700 جنية 700 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 720 جنية 720 جنية
السويس للأسمنت السويس 715جنية 720 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 720جنية 725 جنية
تكنو 675جنية 680 جنية
أسمنت حلوان حلوان 720جنية 725 جنية
أسمنت شورى شورى 695 جنية 700 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 755 جنية 755 جنية
السويدي السويدي 695 جنية 700جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 685جنية 685 جنية
أسمنت بنى سويف تايتان 775 جنية 785 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 680جنية 685جنية
الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية 785 جنية
أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية 775 جنية
البرج 780 جنية 780 جنية
الساحل 850 جنية 850 جنية

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