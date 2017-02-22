انخفاض جديد في سعر الحديد و الأسمنت اليوم الأربعاء22/2/2017

سمر العشري

أعلن حديد عز عن تخفيض جديد للحديد حيث سجلت أسعار حديد عز بعد التخفيض 8600 جنيه للطن ، هذا و يشهد السوق المصري تذبذب في أسعار كل السلع مع تذبذبات أسعار الدولار صعوداً و هبوطاً .

سعر الحديد اليوم الأربعاء :

إسم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر حديد عز عز 8600جنية 8870جنية الدخيلة 8600 جنية 8870جنية حديد المصريين المصريين 8 600 جنية 8850جنية حديد بشاي بشاي 8650 جنيه 8650 جنية الوطنية للصلب العتال 8650 جنية 8650 جنية حديد عطيه عطيه 8550جنية 8550جنية حديد المراكبي المراكبي 8550 جنية 8550 جنيه حديد المعادي المعادي 8550 جنية 8600 جنية حديد بيانكو بيانكو 8500جنية 8500جنية حديد العشري العشري 8500 جنية 8500 جنية حديد أكتوبر أكتوبر 8600 جنية 8600جنية حديد الجارحي الجارحي 8550 جنية 8750جنية حديد السويس السويس 8550 جنيه 8750 جنيه حديد اركو اركو 8650 جنية 8650 جنية حديد قوطة قوطة 8600 جنية 8600 جنية حديد سرحان سرحان 8500 جنية 8500جنية حديد الجيوشي الجيوشي 8500 جنية 8500جنية مصر ستيل مصر ستيل 8500جنية 8500جنيه

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء :

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 720 جنية 720جنية النصر 690جنية 695جنية أسمنت اسيوط المهندس 780جنية 790 جنية الفهد 700 جنية 700 جنية شركة صناعات مواد البناء التعمير 690جنية 695 جنية أسمنت أسيك المنيا أسيك 700جنية 700جنية حورس 690جنية 690جنية أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية الصخرة 680جنية 680 جنية أسمنت وادي النيل المصري 710 جنية 710جنية لافارج للأسمنت المخصوص 695جنية 700جنية الممتاز 710 جنية 740 جنية أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 680جنية 680 جنية أسمنت العريش العسكري 705جنية 705جنية أسمنت سيناء سيناء 700 جنية 700 جنية الشركة القومية للأسمنت الفاخر 720 جنية 720 جنية السويس للأسمنت السويس 715جنية 720 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 720جنية 725 جنية تكنو 675جنية 680 جنية أسمنت حلوان حلوان 720جنية 725 جنية أسمنت شورى شورى 695 جنية 700 جنية مصر بني سويف مصر بني سويف 755 جنية 755 جنية السويدي السويدي 695 جنية 700جنية جنوب الوادي جنوب الوادي 685جنية 685 جنية أسمنت بنى سويف تايتان 775 جنية 785 جنية مصر للأسمنت قنا المسله 680جنية 685جنية الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية 785 جنية أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية 775 جنية البرج 780 جنية 780 جنية الساحل 850 جنية 850 جنية

شبكةعيونالإخبارية

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