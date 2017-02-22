ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء22/2/2017

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري و الانخفاضات العالمية، سجل الجرام عيار 21 نحو 555 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 476 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 370 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 634 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.440 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الأربعاء :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|634
|عيار 22
|581
|عيار 21
|555
|عيار 18
|476
|عيار 14
|370
|عيار 12
|317
|الاونصة
|19,726
|الجنيه الذهب
|4,440
|الكيلو
|634,286
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