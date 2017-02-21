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جرب وصفة بذور الشيا والليمون لتتخلص من دهون البطن

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جرب وصفة بذور الشيا والليمون لتتخلص من دهون البطن جرب وصفة بذور الشيا والليمون لتتخلص من دهون البطن

تعتبر المكونات الطبيعية منجما هائلا من الفوائد التي تساعدنا في العناية بجمالنا، بصحتنا وبرشاقتنا، سنقدم لكل من تعاني من أو دهون البطن وصفة طبيعية تساعد في الحصول على بطن مسطح وجسم رشيق خال من التكتلات.

تعتمد هذه الوصفة الطبيعية على بذور الشيا التي تمتاز بقدرتها على تسهيل عملية الهضم وحرق كونها تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف. أما الليمون فهو حارق ممتاز للدهون المتراكمة، كما أنه يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وألياف كثيرة، يعمل كمضاد للفيروسات، يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتخليصه من السموم.

طريقة تحضير وصفة بذور الشيا والليمون

 
  • قومي بوضع ملعقة كبيرة من بذور الشيا في نصف كوب من الماء لمدة ساعة لكي يمتص الألياف الموجودة فيها.
  • امزجي كوب من عصير الليمون الطازج مع ملعقة كبيرة من العسل ثم اخلطي كل المكونات مع بعضها البعض.
  • تناولي ملعقة من المزيج يوميا في الصباح وقبل الفطور. بعد مرور أيام قليلة ستلاحظين أن بطنك بدأ يتقلص في الحجم.
  • لا تنسي تدعيم وصفة التخلص من دهون البطن ببعض التمارين الرياضية مثل الإيروبيك وتمارين القلب والمشي.

 

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