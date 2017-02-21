أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

طريقة عمل البرجر البيتى فى المنزل بكل سهوله

Google+ Print
طريقة عمل البرجر البيتى فى المنزل بكل سهوله طريقة عمل البرجر البيتى فى المنزل بكل سهوله

 

البرجر من أكثر الوجبات التى يحبها كافة الافراد وخاصة الاطفال الصغار فهى عشقهم الكبير أقراص البرجر بالخبز الكيزر مع الكاتشب ولكن شراء  البرجر الجاهز من الجزار قد يكلفك الكثير من الاموال او حتى شراؤه من قسم المجمدات يجعلكى قلقة بشأن الجودة التى يصنع بها ومن المواد الحافظة ولكن عندما تصنعيه بيدك لأطفالك فى المنزل فانكى ستندهشين من النتيجة الرائعة التى تجعلك تصنعيه باستمرار لأطفالك بدون قلق او خوف على صحتهم من المنتجات الخارجيه .

 

بجانب ذلك سوف تضمنين الفوائد الصحيه الموجودة باللحم الطازج الذى تحضريه بنفسك وايضا فوائد فول الصويا الرهيبة لصحتهم .

 

والافضل من ذلك هو امكانية اعدادك كميات منه حتى تحفظيه بالفريزر وتخرجيه فى اى وقت لتحضيره فورا وتناوله .

مكونات تحضير البرجر البيتى :

نصف كيلو لحم مفروم

1/8 كيلو فول صويا مغسول ومنقوع ساعه ومصفى جيداً

ثوم بودر

بصل بودر

بهارات البرجر جاهزة من عند العطار او بهار اللحم العادى اذا لم تستطيعى الحصول عليها .

ملح + فلفل اسمر

طريقة تحضير البرجر البيتى:

بعد غسل فول الصويا ونقعه مدة ساعه قومى بتصفيته جيداً وافرميه من اللحم المفروم والبهارات حتى تحصلى على خليط متجانس افردى الخليط على كيس من البلاستيك نظيف وقطعيه بقطاعة البرجر او باى وسيلة  اذا اردتى حفظه فى الفريزر فضعيه فى اطباق وبين كل طبقه ضعى طبقة من اكياس البلاستيك النظيفه  اما اذا اردتى ان تطهيه عليكى ايضا وضعه ساعه فى الفريزر حتى يتماسك ثم ضعيه بصينيه مدهونه بزيت قليل وضعيه بالفرن  حتى تمام الاستواء وتناولى افضل برجر بيتى قليل بدل قليه بالزيت .

ملحوظة اذا اردتى صنع برجر الدجاج استبدلى اللحم بنصف كيلو من صدور الدجاج.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم