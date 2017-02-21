طريقة عمل البرجر البيتى فى المنزل بكل سهوله

البرجر من أكثر الوجبات التى يحبها كافة الافراد وخاصة الاطفال الصغار فهى عشقهم الكبير أقراص البرجر بالخبز الكيزر مع الكاتشب ولكن شراء البرجر الجاهز من الجزار قد يكلفك الكثير من الاموال او حتى شراؤه من قسم المجمدات يجعلكى قلقة بشأن الجودة التى يصنع بها ومن المواد الحافظة ولكن عندما تصنعيه بيدك لأطفالك فى المنزل فانكى ستندهشين من النتيجة الرائعة التى تجعلك تصنعيه باستمرار لأطفالك بدون قلق او خوف على صحتهم من المنتجات الخارجيه .

بجانب ذلك سوف تضمنين الفوائد الصحيه الموجودة باللحم الطازج الذى تحضريه بنفسك وايضا فوائد فول الصويا الرهيبة لصحتهم .

والافضل من ذلك هو امكانية اعدادك كميات منه حتى تحفظيه بالفريزر وتخرجيه فى اى وقت لتحضيره فورا وتناوله .

مكونات تحضير البرجر البيتى :

نصف كيلو لحم مفروم

1/8 كيلو فول صويا مغسول ومنقوع ساعه ومصفى جيداً

ثوم بودر

بصل بودر

بهارات البرجر جاهزة من عند العطار او بهار اللحم العادى اذا لم تستطيعى الحصول عليها .

ملح + فلفل اسمر

طريقة تحضير البرجر البيتى:

بعد غسل فول الصويا ونقعه مدة ساعه قومى بتصفيته جيداً وافرميه من اللحم المفروم والبهارات حتى تحصلى على خليط متجانس افردى الخليط على كيس من البلاستيك نظيف وقطعيه بقطاعة البرجر او باى وسيلة اذا اردتى حفظه فى الفريزر فضعيه فى اطباق وبين كل طبقه ضعى طبقة من اكياس البلاستيك النظيفه اما اذا اردتى ان تطهيه عليكى ايضا وضعه ساعه فى الفريزر حتى يتماسك ثم ضعيه بصينيه مدهونه بزيت قليل وضعيه بالفرن حتى تمام الاستواء وتناولى افضل برجر بيتى قليل الدهون بدل قليه بالزيت .

ملحوظة اذا اردتى صنع برجر الدجاج استبدلى اللحم بنصف كيلو من صدور الدجاج.