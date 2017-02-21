أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

أسعار تذاكر شركة مصر للطيران.. عمرة شهري رجب وشعبان لعام 2017

Google+ Print
أسعار تذاكر شركة مصر للطيران.. عمرة شهري رجب وشعبان لعام 2017 أسعار تذاكر شركة مصر للطيران.. عمرة شهري رجب وشعبان لعام 2017

بعد قرارات وزارة السياحة المصرية حول وضع الضوابط وتنظيم برامج العمرة  الخاصة بهذا العم والتي تقرر بدءها إعتباراً من أواخر شهر مارس القادم لعام 2017  وتم التنسيق مع الشركات السياحية  لضبط الأسعار وتوثيق عقود العمرة والآن وقد افترب موعد عمرة رجب والتي بدأت متأخرة هذا العام عن السنوات الماضية بسبب قرارات المملكة العربية الأخيرة والتي جعلت شركات السياحة الدينية يفكرون في لإلغاء الموسم هذا العام مما أدى إلي تناقص عدد المعتمرين عن الأعوام السابقة.

 

الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر مرسوم ملكي بالغاء الزيادة على رسوم تأشيرة  العمرة والعودة للنظام القديم هذا العام:

بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز القرار السابق بفرض الرسوم قامت شركات السياحة بطرح برامج العمرة لهذا العام ووضعت الضوابط والأسعار المنظمة لهذه الرحلات والتي ستبدء من عمرة رجب  وبعدها شعبان ثم عمرة رمضان

 

في نفس السياق حددت  شركة للطيران  تذاكر العمرة لهذا العام وكشف مصدر مسئول بالشركة عن حقيقة تذاكر العمرة
وأنها لن تتغير عن الأعوام السابقة برغم من ارتفاع الضرائب وأسعار الوقود التي تتحملها شركة مصر للطيران نتيجة تعويم الجنيه وتحرير صرف العملات  وارتفاع سعر الريال السعودي مفابل الجنيه المصري

أسعار تذاكرشركة مصر للطيران  الخاصة لعمرة شهر رجب 2017

  •  أربع  فئات  تضمنتها تذاكر العمرة  وكل سعر شريحة يعتمد على  عاملين أساسيين:
  •  خط سير الرحلة
  • موعد إنطلاقها وعودتها.

الفئة الأولي سعر التذكرة 5577 ألف جنيه مصري وخط سير الرحلة القاهرة -جدة

الفئة الثانية
خط سيرها القاهرة- المدينة المنورة وسعرها 5785

الفئة الثالثة :

ويبلغ سعرها حوالي 5660 جنية مصري  المسافر أيام الخميس والجمعة،

الفئة الرابعة  :

ويبلغ سعرها 5850 جنية مصري للمسافر إلى المدينة المنورة أيام الخميس والجمعة،

وسوف تعتمد شركة مصر للطيران لهذا العام على جدول منظم للرحلات حيث تم تقسيم 5 رحلات لمدينة جدة و10 رحلات للمدينة المنورة في بداية موسم العمرة، وأوضحت الشركة بأنهم على أتم الجاهزية لنقل المعتمرين بسهولة وبأريحية كبيرة للمعتمرين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة