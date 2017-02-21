أسعار تذاكر شركة مصر للطيران.. عمرة شهري رجب وشعبان لعام 2017

شيماء مصطفى

بعد قرارات وزارة السياحة المصرية حول وضع الضوابط وتنظيم برامج العمرة الخاصة بهذا العم والتي تقرر بدءها إعتباراً من أواخر شهر مارس القادم لعام 2017 وتم التنسيق مع الشركات السياحية لضبط الأسعار وتوثيق عقود العمرة والآن وقد افترب موعد عمرة رجب والتي بدأت متأخرة هذا العام عن السنوات الماضية بسبب قرارات المملكة العربية السعودية الأخيرة والتي جعلت شركات السياحة الدينية يفكرون في لإلغاء الموسم هذا العام مما أدى إلي تناقص عدد المعتمرين عن الأعوام السابقة.

الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر مرسوم ملكي بالغاء الزيادة على رسوم تأشيرة العمرة والعودة للنظام القديم هذا العام:

بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز القرار السابق بفرض الرسوم قامت شركات السياحة بطرح برامج العمرة لهذا العام ووضعت الضوابط والأسعار المنظمة لهذه الرحلات والتي ستبدء من عمرة رجب وبعدها شعبان ثم عمرة رمضان

في نفس السياق حددت شركة مصر للطيران تذاكر العمرة لهذا العام وكشف مصدر مسئول بالشركة عن حقيقة اسعار تذاكر العمرة

وأنها لن تتغير عن الأعوام السابقة برغم من ارتفاع الضرائب وأسعار الوقود التي تتحملها شركة مصر للطيران نتيجة تعويم الجنيه وتحرير أسعار صرف العملات وارتفاع سعر الريال السعودي مفابل الجنيه المصري

أسعار تذاكرشركة مصر للطيران الخاصة لعمرة شهر رجب 2017

أربع فئات تضمنتها تذاكر العمرة وكل سعر شريحة يعتمد على عاملين أساسيين:

خط سير الرحلة

موعد إنطلاقها وعودته ا.

الفئة الأولي سعر التذكرة 5577 ألف جنيه مصري وخط سير الرحلة القاهرة -جدة

الفئة الثانية

خط سيرها القاهرة- المدينة المنورة وسعرها 5785

الفئة الثالثة :

ويبلغ سعرها حوالي 5660 جنية مصري المسافر أيام الخميس والجمعة،

الفئة الرابعة :

ويبلغ سعرها 5850 جنية مصري للمسافر إلى المدينة المنورة أيام الخميس والجمعة،

وسوف تعتمد شركة مصر للطيران لهذا العام على جدول منظم للرحلات حيث تم تقسيم 5 رحلات لمدينة جدة و10 رحلات للمدينة المنورة في بداية موسم العمرة، وأوضحت الشركة بأنهم على أتم الجاهزية لنقل المعتمرين بسهولة وبأريحية كبيرة للمعتمرين.