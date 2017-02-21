فوائد صحية كثيرة تجذبك لشرب حليب الماعز

شيماء مصطفى

يعتمد الكثير منا على منتجات حليب الأبقار متناسين فوائد كثيرة يمكن الحصول عليها من تناول حليب الماعز الأكثر فائدة ونفعاً لصحة الجسد فحسب دراسات عديدة ثبت أن له قوة كبيرة في قتل البكتيريا وتطهير الجسم من السموم وحل فعال لمن يعاني من اضطرابات هضمية فهل حقاً مفيد للصحة وما هي أسرار حليب الماعز؟ تابع القراءة وستعرف مدى أهمية وفوائد وتأثير هذا الحليب الهام

حليب الماعز بما يحتويه من عناصر فعالة في علاج قروح الفم الفيروسية أدهش الباحثين على مدار أعوام طويلة وخاصة بقدرته على قتل الفيروس لدى الأطفال الرضع حيث يهاجم الفيروس ويقتله ويمنعه من إصابة الخلايا السليمة في الجسم وبعد عدة دراسات مؤكدة ثبت قدرة حليب الماعز على التخلص من فيروس الهربس الذي يصيب الأطفال الرضع.

حليب الماعز يقوي جهاز المناعة

أثبتت عدة دراسات أجريت على مدى تأثير حليب الماعز على تحفيز جهاز المناعة وكانت النتائج مبشرة وتؤكد فعالية كبيرة في تقوية الجهاز المناعي بعد تعريض الخلايا الليمفاوية “خلايا الدم البيضاء” له ويذكر أن حليب الماعز يحتوي على نسبة من الكالسيوم تقدر ب10% وهي نسبة تفوق ما هو موجود في الأبقار ولذلك يساعد كثيراً في امتصاص الجسم للكالسيوم عند الأطفال ويقي البالغين من هشاشة العظام أكثر من حليب الأبقار.

حليب الماعز يقتل بكتيريا الكوليرية

أكدت الدراسة أن حليب الماعز يفوق حليب الأم في قتل هذا النوع من البكتيريا بنسبة 100% و93% لحليب الأم ومما يتميز به حليب الماعز احتوائه على الأحماض الدهنية المركزة بما يسهل عملية الهضم كثيراً وخاصة لدى من يعاني من مشاكل هضمية.

حليب الماعز والأطفال

يمد جسم الأطفال بعناصر غذائية هامة جداً من البروتينات التي يحتاجها وينصح به الأطباء لزيادة نمو الأطفال وإمداد أجسامهم بالتغذية المثالية ويؤكد الأطباء أن نسبة الحساسية تجاه البروتين به لا تختلف إطلاقاً عن حليب الأبقار .

حليب الماعز والسمنة

من المعروف أن حليب الماعز يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون ولا يفضله البدناء لذلك أصبح في الإمكان تناوله بعد توفر عبوات في الأسواق قليلة الدسم ونسبة الدهون بها مناسبة لمن يعاني من السمنة وأيضاً من يعاني من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم لا يجب أن يشعر بالقلق من نسبة الصوديوم في حليب الماعز فهي قليلة ويمكن تناول حليب وجبن الماعز بدون خوف.

حليب الماعز والشعر والبشرة

تطبيق ماسك حليب الماعز على الشعر يكسبه لمعاناً ويعمل على فرده والتخلص من الخشونة والتقصف وبالنسبة للبشرة يكسبها نضارة ويزيل البقع السمراء ويرطبها جيداً لذلك ينصح باستخدامه على البشرة والشعر ثم شطفهما بالماء الفاتر.