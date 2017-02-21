الطحينة وفوائدها للجسم وأضرارها

شيماء مصطفى

الطحينة، هي عصارة حب السمسم بعد تنقيته جيداً وتحميصه ويمكن أن يتم عصر السمسم دون تحميصه، تدخل الطحينة في العديد من الاستخدامات بالطبخ الحلويات كالحلاوة الطحينية والسندوتشات والسلطات ويمكن أن يتم صناعة سلطة الطحينة وهي من ألذ السلطات بجانب الطعام، ولها فوائد عديدة لا حصر لها كما أن لها أضرار بالصحة ولنتعرف علي ذلك.

فوائد الطحينة

غنية بالمعادن كالبوتاسيوم والحديد

تعالج فقر الدم

تطرد السموم من الجسم

تساعد علي الهضم

تحتوي علي اعديد من الفيتامينات كفيتامين E، B1،B2

طريقة تناول الطحينة من الممكن تناول الطحينة مع السلطات أو بإضافتها لأطباق الطعام الشهية ويمكنكم صناعة سلطة الطحينة عن طريق وضع ربع كوب من الطحينة مضف أليها عصر لمونة والقليل من الثوم والكمون والفلفل الأسمر وكوب من الزبادي ويتم خلطهما جيداً مع إضافة القليل من الزيت، وتقدم في طبق التقديم.

القضاء علي خراج الأسنان بالطحينة

يمكنكم أستخدام الطحينة للقضاء علي خراج الأسنان عن طريق وضع قطنة مغموسة من الطحينة علي الخراج لمدة 5 دقائق وتكرر لمدة يومان حتي يختفي الخراج تدريجياً.

علاج التهاب اللثة بالطحينة

يمكنكم استخدام الطحينة بداخل الفم للقضاء علي التهاب اللثة وتقرحات اللسان وذلك عن طريق وضع القليل من الطحينة علي المكان الملتهب وستختفي تدريجياً، فالطحينة تساعد الجسم في التخلص من الفيروسات و البكتريا التي تسبب مشاكل الفم، كما أن الطحينة تحتوي علي الحدي فهمي مصدر قوي للقضاء علي فقر الدم بإضافتها للطعام أو يمكن تناولها كسلطة طحينة.

أضرار الطحينة للجسم

قد تضر الطحينة جسم الإنسان أذا تناولها بشكل مستمر فأنها تعمل علي زيادة الوزن لأنها تحتوي علي سعرات حرارية عالية.