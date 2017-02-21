لماذا اوصانا رسول الله بالنوم على الجانب الأيمن ؟ شاهد ماذا يحدث عند النوم على الجانب الايسر

شيماء مصطفى

كان رسول الله صل الله عليه وسلم عندما يذهب للنوم كان يضع كف يده اليمنى تحت خده الأيمن ويتكئ عليها ويقول ” اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك ” وهذه كانت عادة رسولنا الكريم عند الذهاب للنوم وقد اثبت العلماء فى العهد الحديث أن هناك نشاط ينتج بين الكف الأيمن والجانب الايمن من الدماغ يحدث عندما يتم الالتقاء بينهما ونهانا أيضا رسول الله صل الله عليه وسلم من النوم على البطن لأنها طريقة نوم أهل النار فهم يتكئون على بطونهم رحمنا الله من النار وعذاب النار

وقت اثبت العلم الحديث بعد 1400 عام بعد أن تجلى العلماء فى البحث ليشيدون بالسنة المطهرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم فوجدوا فوائد طبية عظيمة من النوم على الجانب الايمن وأيضا اضرار كبيرة تحدث اذا تم النوم على البطن او النوم على الجانب الأيسر

فنشرت جريدة بريطانية موضوعا عن الطريقة الصحيحة للنوم والصحية والتى لا تسبب مخاطر للانسان بعد الابحاث الطبية التى اثبتت ان الرئتين يختلفون فى الحجم فاليسرى منها تكون أقل فى الحجم من اليمنى والنوم على الجانب الأيمن يجعل القلب أخف حملا ويكون الكبد مستقرا وغير معلق اما المعده تكون مستلقية على الكبد بكل راحتها وهو ما يجعلها تقوم بوظائف الهضم بسهولة اثناء النوم ولا يحدث ابدا ضيق فى التنفس .

فهناك من سيقول انه ينام على البطن ولم يحدث شيئا وايضا من ينام على الجانب الأيسر ولم يحدث له شيئا فهو بالفعل لن يموت بسبب نومه على الجانب الأيمن ولكنه سيتضرر من هذه النومة وهناك من لا يستطيع من الاساس النوم على الجانب الأيسر لأن صحتة لا تسمح له بذلك وأن له متطلبات خاصة اثناء النوم فهذا الموضوع لمن يريد الاستفادة والتعلم من سنة النبى صل الله علية وسلم ومن يستمع لأراء الأطباء والعلماء واليكم التقرير الشامل بالفيديو الذى يشرح بالتفصيل ماذا يحدث عند النوم على الجانب الأيمن وماذا يحدث عند النوم على الجانب الأيسر

ارجو ان تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو الذى يشرح الطريقة السليمة للنوم بأمان

شبكةعيونالإخبارية

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