صورة النجم المصري الذي تزوج “وردة” سراً بناءاً علي طلبها

شيماء مصطفى

تعتبر النجمة الكبيرة وردة الجزائرية واحدة من أهم المطربين في التاريخ العربي الحديث، بسبب ما قدمته من مجموعة رائعة ومتنوعة من الأغاني التي جعلت لها مكانة كبيرة جداً لدي الجميع، وجعلتها من أكثر نجوم جيلها شهرة، وقد إرتبط أسمها بالعديد من النجوم الكبار طوال حياتها، فقد تزوجت اكثر من مرة.

ولكن ما لا يعرفه الكثيرين انها قد تزوجت في سر مره من المرات ولم تكن تريد أن يعرف أحد بتلك الزيجة، وكان الزوج هو النجم المصري محمود الجندي، والغريب في الأمر أنها هي من طلبت من الجندي ان يكون الزواج في السر ولا يعرف أحد بأمره، وهو ما تم بالفعل بين النجمين الكبيرين.

وقد أكد النجوم المقربين من السيدة الرائعة وردة ومن النجم المصري محمود الجندي، أن هذا الزواج لم يدم لفترة طويلة، ولكن بعد فترة قصيرة من الزواج لا تزيد عن بضعة شهور فقط تم الإنفصال بين النجوم بشكل ودي، ولم يعلم الكثيرين بهذا الزواج ولا الإنفصال لأنه كان بسرية تامة.

والجدير بالذكر ان النجمة وردة الجزائرية قد إرتبط أسمها بالكثير من العلاقات كما ذكرنا سابقاً، وربما أشهرها علي الإطلاق زواجها بالملحن المصري المعروف بليغ حمدي، كما انها قد عاشت في مصر لفترة طويلة جداً، بالرغم من إنها جزائرية الأصل ولكنها كان تري أن مصر هي الأقرب إلي قلبها من بين جميع البلاد.