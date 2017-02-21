زكي فطين عبدالوهاب يؤكد بأن طلاقه للسندريلا سعاد حسني كان بسبب حبها لعلي بدرخان و يعترف بتقصيره مع والدته ليلى مراد

شيماء مصطفى

يحتفل النجم الكبير زكي فطين عبدالوهاب بعيد ميلاده السادس و الخمسين وسط العديد من الذكريات الهامة التي مرت به في حياته ، و كان من أهمها كما اعترف النجم الكبير زكي فطين عبدالوهاب في برنامج ” اعترافات ليلية ” مع الإعلامية القديرة بثينة كامل ، هو رفض والدته النجمة الراحلة ليلى مراد زواجه من السندريلا سعاد حسنى و ذلك بسبب فارق السن الكبير بينهما، حيث كان زكي فطين في هذا الوقت يبلغ من العمر 25 عاما بينما كانت السندريلا تبلغ 40 عاما و بذلك فإن فارق السن بينهما يبلغ 15 سنة كاملة ، اضافة الى أن السندريلا كانت تعاني من الاكتئاب في ذلك الوقت بسبب طلاقها من المخرج على بدرخان التي اكتشفت خيانته لها و انفصلت عنه .

زكي فطين عبدالوهاب يكشف عن سبب طلاقه للسندريلا سعاد حسني

و قد أكد النجم زكي فطين عبدالوهاب بأن السبب الوحيد وراء انفصاله عن السندريلا هو احساسه الدائم بأن سعاد حسني مازالت تحب طليقها المخرج على بدرخان، و أن زكي قد تزوجها و هي مازالت تحبه و تعاني من الاكتئاب بسبب ذلك و هو ما نبهته له والدته النجمة الكبيرة ليلى مراد لكنه لم يستمع لها ، و أن والدته رغم عدم موافقتها على هذا الزواج الا أنها لم تطلب منه قط طلاق السندريلا و الانفصال عنها .

و كان زكي فطين عبدالوهاب قد قابل السندريلا للمرة الأولى في أثناء عمله كمساعد مخرج في الفيلم العربي ” أهل القمة” ، حيث كانت قد انفصلت عن المخرج علي بدرخان و اقترب منها ليتم الزواج دون موافقة والدته النجمة الكبيرة ووسط صدمة الوسط الفني من هذا الارتباط .

لماذا شعر زكي فطين عبدالوهاب بالتقصير في حق والدته ليلى مراد

و يكمل زكي فطين عبدالوهاب كلامه بأنه قد شعر بالتقصير في حق والدته ليلة مراد بسبب ابتعاده عنها في الفترة الأخيرة من حياتها، حيث اعتزلت الفنانة الكبيرة ليلى مراد الحياة و فضلت الابتعاد عن الناس مما جعلها تدخل في مرحلة اكتئاب لم يستطيع أن يقف الى جوارها في هذه المحنة و يساعدها للخروج منها .

زكي فطين عبدالوهاب يؤكد بأن طلاقه للسندريلا سعاد حسني كان بسبب حبها ل

شبكةعيونالإخبارية

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