غريب جدا طفل يخرج “زلط” و أحجار غريبة جدا من عينيه ، وأهله ” ده رزق من عند ربنا” !

شيماء مصطفى

ظاهرة غريبة جدا ومشهد غير معتاد ، “محمود” طفل لم يتجاوز الـ12 عام يخرج “زلط” وأحجار غريبة من عينية ، حالة غير مفهومة عجز الطب والعلم الحديث على تفسيرها ووقف عاجز أمام موهبة هذا الطفل أو قدراته الخارقة أذا استطاعا القول ، سوف نتعرف على القصة كاملة من خلال هذا المقال ، ونتعرف على قصه “محمود” بعد أن استضافته الإعلامية ريهام سعيد عبر برنامجها “صبايا الخير” والذي يعرض على قناة النهار الفضائية !

طفل يخرج “زلط” و أحجار غريبة جدا من عينيه

محمود من مواليد منطقة “عين الصيرة” ، وحالته غريبة جدا ونادرة حيث يخرج من عينيه كمية من الزلط أو الطوب كل 5 دقائق ، وقد اكتشف أهل محمود هذا الأمر منذ حوالي شهرين ، عندما أخبرهم “الميكانيكي” الذي يعمل لديه محمود عن الأمر وانه وجد في عين أبنهم مجموعة من الزلط ، في البداية ظن أهل الطفل انه ممسوس وذهبوا إلى أحد الشيوخ ليقرا عليه ، ثم ذهبوا إلي الكثير من الأطباء الذين صدموا من حالة محمود وأكدوا إنها ” مش في الطب ” ، وان محمود نظرة 6/6 ولا يعانى أي مشاكل في النظر ، وفى النهاية استسلم الأهل واعتبروا أن حالة محمود رزق وعليهم تقبلها ، كما أكدت والدة محمود .

عندما استضافت عرضت الإعلامية ريهام سعيد، الطفل محمود طلبت منه أن يخرج الزلط من عينيه أمام الكاميرا ، وبالفعل أخرج محمود من عينية “حصى وزلط” وبعض الأحجار تشبه الأحجار الكريمة ذو ألوان مختلفة ، مما جعلها تصدم فعلا وتأكد أن حالة محمود غريبة ومن المؤكد انه يملك قوة خارقة .