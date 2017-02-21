الطفل ”آسر” ضحية تعذيب زوجة الأب: “منعت عني الأكل والشرب”

شيماء مصطفى

قامت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المسستشار محمد سلامة بالإستماع إلي أقوال الطفل “آسر أمجد” البالغ من العمر 12 عاماً وذلك بسبب واقعة تعذيبه علي يد زوجة والده، حيث قال “آسر” أثناء إدلائه بأقواله للنيابة أن زوجة والده كانت دائمة قيامها بالإعتداء عليه بعصا خشبية مبررة ذلك بأنه مقصر في المذاكرة.

حيث أضاف “آسر” أنها قامت بمنعهم من الطعام والشراب لدة طويلة هو وشقيقته الصغري، وكانت أيضاً لا تسمح لهم بالخروج من المنزل، حيث أضاف “آسر” أنها قالت له حرفياً: “بكره تكبرة وتاخد البيت من إبني إنت وأختك دي”، حيث قال أنه لم يعد إلي منزل زوجة والده مرة أخري، حيث قامت النيابة بأمر عرض الطفل علي الطب الشرعي وذلك لبيان إذا كان يوجد بجسد الطفل أية إصابات أخري بسبب التعذيب.

كما أمرت النيابة بسرعة إستدعاء شقيقة “آسر” ووالدته ولك لسماع اقوالهما، كما أمرت النيابة أيضاً بإحضار إخصائيين نفسيين من مدرسة “آسر” لبيان حالته النفسية، حيث قام بعض المدرسين للطالب “آسر” بالإفادة بأقوالهم بأنه طالب ذكي ومجتهد في دراسته وهذا ما ينفي تبرير زوجة والده لتعذيبه، حيث تم كشف هذه القضية عندما تلقي قسم شرطة الشروق بلاغاً من مدرسة “مينا” المدرسة التي يدرس بها “آسر” يفيد بتعدي زوجة والده عليه بالتعذيب وفقده وعيه عند دخوله إلي الفصل.