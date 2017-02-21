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انخفاض أسعار الفراخ والبيض بسبب الأعلاف

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انخفاض أسعار الفراخ والبيض بسبب الأعلاف انخفاض أسعار الفراخ والبيض بسبب الأعلاف

بعد أن ارتفعت الفراخ بصورة كبيرة لتصل إلى 32 جنيه للكيلو الواحد، وذلك بعد قرار تعويم الجنيه أمام الدولار، الذي اتخذته ، في نوفمبر الماضي، جاء نبأ سعيد للمصريين، بعد تراجع أسعار الدولار الأسبوع الماضي لتصل إلى أقل من 16 جنيه.

 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الفراخ تراجعت 4 جنيهات، مشيرا إلى أنه كان يتم بيع الفراخ فى المزارع بسعر 27 جنيه للكيلو وصل حاليا إلى 23 جنيهًا وتصل للمواطن بـ 26 جنيه.

 

وأضاف رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، أن سعر كرتونة البيض تراجع جنيها واحدا، فيما تراجع سعر الأعلاف بقيمة 500 جنيه لكل طن ليسجل 6500 جنيه، وهو السبب الرئيسى فى تراجع الأسعار متوقعًا مزيد من التراجع الأيام المقبلة.

وتابع السيد، أن سعر الكتكوت انخفض من 8 جنيهات للواحد إلى 6 جنيهات حالياً، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا بأسعار الدواجن، مشيراً إلى أن هناك لجنة لوضع آليات جديدة لضبط الأسعار بالأسواق، وسنلتقى وزير الزراعة الجديد لحل مشاكل قطاع منتجى الدواجن.

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