تعرف على اغرب شرط في عقد زواج قام بكتابتة الممثل التركي الشهير «سايشمان» بينة وبين زوجتة ” ملكة جمال البانيا “

شيماء مصطفى

في ظل ارتفاع شعبية ومشاهدي الدراما التركية اصبح الفنان التركي الشهير تولجان سايشمان واحد من ابرز الممثلين في الاعمال التركية والذي حظى بشعبية كبيرة جدا حيث أشتهر في الوطن العربي باسم ” جلنار ” وذلك في واحد من اشهر العمال التركية المطروحة على الساحة والتى لاقت شعبية كبيرة على الرغم من عد حلقاتها الكبير إلا أن هذا العمل اجتذب الكثير والكثير من المشاهدينفي الوطن العربي وهذا العمل هو” ليلى ” حيث فوجئت الجماهير التركية والعربية ومحبي الفنان ” تولجان سايشمان ” بخبر سعيد وهو زفافة على ملكة جمال البانيا ” الميدا ابازي ” في حفل زفاف بسيط .

الفنان التركي سايشمان يشترط في عقد زواجة بملكة جمال البانيا بأنجاب الاطفال وينص على ذلك في عقد الزواج

وجمع حفل الزفاف بين كل من ملكة جمال البانيا ” الميدا ابازي ” و الفنان التركي الشهير ” تولجان سايشمان ” والقلل من الاصدقاء المقربين و اهل كل من الزوج والزوجه في قلب الأراضي الامريكية تحديدا في اشهر ولاية من الولايات المتحدة وهي ولاية لوس أنجلوس المريكية في ظل غياب تام لعدسات المصورين و الصحفين ولكن الغريب في الأمر هو الشرط الذي صمم عليه الفنان ” تولجان سايشمان ” وقام بكتابتة في عقد الزواج على ملكة جمال البانيا وهو ان ينجب منها أطفالا حيث كان لديه خبرة مسقة ان ملكات الجمال دائما ما تنفر من الولادة حتى تحتفظ بجمالها وهذا ما دفعه إلى اصرارة على كتابة هذا الشرط ضمن العقد .