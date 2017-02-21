حظك اليوم برج القوس الأربعاء 22/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: يزداد الاهتمام بالتفاصيل الدقيقية، وكذلك اظهار الأخطاء وعرضها، إنه الوقت المناسب للقيام بالأعمال الروتينية المضنية التي تتطلب البحث عن الاخطاء وتصحيحها



عاطفياً: سعادة لافتة في طريقها إليك، وهذا سببه التفاهم التام على العناوين الأساسية مع الشريك والثقة المتبادلة بينكما



صحياً: قد تكون معرضاً في هذه المرحلة لضغط عصبي، وللمناسبة إنه يوم جيد لبدء النظام الغذائي

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

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