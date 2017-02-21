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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: لا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية في طريقها إلى التلاشي، كن حازماً وحاول استعادة رأيك في ما هو مهم ، وإلا قد تعاني انتكاسات دائمة

عاطفياً: وازن الأمور بعناية، وفكر في الأهداف التي تريد تحقيقها عن جد وتلك التي يجب التغاضي عنها، إذا استطعت تنفيذ ذلك، تجد أيضاً أن الحلول أصبحت أسهل

صحياً: قد تلجأ إلى المطالبة بعطلتك السنوية على الرغم من الأعمال الكثيرة، لكي تستريح بعض الوقت وتروح عن نفسك

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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رئيس قسم الأخبار

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