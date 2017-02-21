حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 22/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: يجعل هذا اليوم الأجواء إيجابية وتكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك المهنية



عاطفياً: كن على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العلاقة، وأي تردّد تداعياته خطيرة على مستقبلك



صحياً: عصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية مع الزملاء

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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