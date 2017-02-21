حظك اليوم برج الثور الأربعاء 22/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: لا تترك خيالك يسيطر على عقلك، لأن الأمور على أرض الواقع تختلف كثيراً، فكن واقعياً واطرد الأفكار السود من رأسك



عاطفياً: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيداً من الشفافية في التعامل معه، والحرص على مراعاة شعوره المرهف باستمرار



صحياً: تتنادى ومجموعة من الأصدقاء إلى القيام برحلة بحرية وممارسة السباحة

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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