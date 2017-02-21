محكمة النقض تؤيد الحكم فى اعدام 11 متهم فى قضية مذبحة بورسعيد

سمر العشري

عقب مباراة كرة قدم بين المصري والأهلي التى انتهت بفوز المصرى 3-1 على الاهلى اقتحم أرضية الملعب الآلاف من الجماهير وهم يحملون اسحلة بيضاء وعصى وقاموا بالاعتداء على جماهير الأهلي الموجودة فى الاستاد مما ادى الى عدد كبير من القتلى والجرحى وسميت هذه الواقعة بمجزرة أو مذبحة استاد بورسعيد وهي أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية.

الاحكام القضائية :

26 يناير 2013

قامت محكمة الجنايات ببورسعيد باحالة اوارق 21 متهم فى القضية الى مفتى الديار المصرية.

9 مارس 2013

في 9 مارس 2013 قضت محكمة جنايات بورسعيد بالإعدام شنقاً على 21 من 73 متهماً وبالسجن المؤبد على خمسة والسجن 15 سنة على عشرة بينهم خمسة من كبار المسؤولين في نظام وزارة الداخلية، و10 سنوات على ستة متهمين، وأحكام أقصر على عدد آخرين و براءة 28 متهماً.

19 ابريل 2015

في 19 أبريل 2015، قضت محكمة الجنايات بإعدام 11 متهماً، وأحالت أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية، وجميعهم كانوا من مشجعي النادي المصري

20 فبراير 2017

قامت محكمة النقض اليوم الاثنين 20-2-2017 بتأييد الحكم فى القضية المعروفة بمجزرة استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 74 شهيد وقامت المحكمة بالحكم باعدام 11 مهتم فى القضية.

اسماء المحكوم عليهم بالاعدام 20 فبراير 2017 :

سيد محمد رفعت الدنف، ومحمد محمد رشاد، ومحمد السيد مصطفى، والسيد محمد خلف، ومحمد عادل شحاته، وأحمد فتحي أحمد علي مزروع، ومحمد محمود البغدادي، وفؤاد التابعي، وحسن محمد حسن، وعبد العظيم غريب.