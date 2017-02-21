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انخفاض أسعار شاشات وثلاجات توشيبا العربي بعد هبوط سعر الدولار

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انخفاض أسعار شاشات وثلاجات توشيبا العربي بعد هبوط سعر الدولار انخفاض أسعار شاشات وثلاجات توشيبا العربي بعد هبوط سعر الدولار

تشهد هذه الأيام هبوطا تاريخا لأسعار الدولار في البنوك المصرية، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يصحب هذه الموجة من هبوط الدولار انخفاضا للأسعار في جميع أنواع المنتجات والسلع والأجهزة الكهربائية خاصة بع تحديد سعر صرف الدولار الجمركي، وهذا ما حث بالفعل وبدأ يشعر به المواطن المصري، حيث بدأت تشهد الأسواق المصرية انخفاضا في بعض المنتجات، حتى وإن كان انخفاضا بسيطا، ولكن يتوقع الجميع ان تشهد الأيام القادمة انخفاضا كبيرا في الأسعار .

أسعار الثلاجات :

توشيبا 2 باب موديل سعة 328 لتر 5270
توشيبا 2 باب سعة 365 لتر 6500
توشيبا 2باب سعة 317 لتر 5600
توشيبا 2باب سعة664 لتر 24600
توشيبا 3باب سعة لتر307 4800
توشيبا سعة 657 لتر 22600
توشيبا سعة 409 لتر 1200

أسعار الشاشات :

1- شاشة توشيبا 24 بوصة إتش دي 2499 جنيها.

2-شاشة توشيبا 43 بوصة  فول إتش دي 6999 جنيها.

3- شاشة توشيبا 40 بوصة مدخل فلاشة 6299 جنيها.

4- شاشة شارب 32 بوصة مدخل فلاشة 3849 جنيها.

5-شاشة تورنيدو 40 بوصة دي إم إي ومدخلين 5999 جنيها.

6- شاشة توشيبا 43 بوصة تي في بمدخل فلاشة و2 إتش دي 6699 جنيها.

7- شاشة إل أى دي 50 بوصة 6300 جنيها.

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رئيس قسم الأخبار

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