انخفاض أسعار شاشات وثلاجات توشيبا العربي بعد هبوط سعر الدولار

سمر العشري

تشهد مصر هذه الأيام هبوطا تاريخا لأسعار الدولار في البنوك المصرية، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يصحب هذه الموجة من هبوط الدولار انخفاضا للأسعار في جميع أنواع المنتجات والسلع والأجهزة الكهربائية خاصة بع تحديد سعر صرف الدولار الجمركي، وهذا ما حث بالفعل وبدأ يشعر به المواطن المصري، حيث بدأت تشهد الأسواق المصرية انخفاضا في أسعار بعض المنتجات، حتى وإن كان انخفاضا بسيطا، ولكن يتوقع الجميع ان تشهد الأيام القادمة انخفاضا كبيرا في الأسعار .

أسعار الثلاجات :

توشيبا 2 باب موديل سعة 328 لتر 5270 توشيبا 2 باب سعة 365 لتر 6500 توشيبا 2باب سعة 317 لتر 5600 توشيبا 2باب سعة664 لتر 24600 توشيبا 3باب سعة لتر307 4800 توشيبا سعة 657 لتر 22600 توشيبا سعة 409 لتر 1200

أسعار الشاشات :

1- شاشة توشيبا 24 بوصة إتش دي 2499 جنيها.

2-شاشة توشيبا 43 بوصة فول إتش دي 6999 جنيها.

3- شاشة توشيبا 40 بوصة مدخل فلاشة 6299 جنيها.

4- شاشة شارب 32 بوصة مدخل فلاشة 3849 جنيها.

5-شاشة تورنيدو 40 بوصة دي إم إي ومدخلين 5999 جنيها.

6- شاشة توشيبا 43 بوصة تي في بمدخل فلاشة و2 إتش دي 6699 جنيها.

7- شاشة إل أى دي 50 بوصة 6300 جنيها.

شبكةعيونالإخبارية

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