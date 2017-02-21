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اسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 21/2/2017 داخل الأسواق المصرية

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اسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 21/2/2017 داخل الأسواق المصرية اسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 21/2/2017 داخل الأسواق المصرية

تتباين الخضروات اليوم فى داخل الأسواق بجميع المحافظات، حيث تختلفة الأسعار بشكل طفيف من منطقة لأخر على حسب التسعيرة التى يحددها التجار نتيجة للفروق المعروفة والمؤثرة على الأسعار بشكل عام .

 الخضروات اليوم الثلاثاء :

الطماطم: بلغ سعر الكيلو 3.25 جنيه.

البطاطس: بلغ سعر الكيلو 3 جنيهات.

الكوسة: : بلغ سعر الكيلو 5.25 جنيهات.

البصل: بلغ سعر الكيلو 7 جنيه.

البروكلى: بلغ سعر الكيلو 5 جنيهات.

الفلفل الألوان: بلغ سعر الكيلو 14 جنيها.

الفاصوليا الخضراء: بلغ سعر الكيلو 18 جنيها.

الملوخية: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.

القلقاس: : بلغ سعر الكيلو 5 جنيهات.

الثوم: بلغ سعر الكيلو 30جنيهًا.

الباذنجان البلدي: بلغ سعر الكيلو 4 جنيه.

الباذنجان الرومي: بلغ سعر الكيلو 4 جنيه.

الفلفل البلدي: بلغ سعر الكيلو نحو 8 جنيهات.

الخيار البلدى: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.

الخس "رابطة 3 كيلو" : بلغ سعرها 10 جنيهات.

الخس كابوتشي: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.

الليمون البلدي: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 15 جنيه.

البامية: بلغ سعر الكيلو 8 إلى 20 جنيه.

البسلة: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 12 جنيه.

الفلفل الحار: بلغ سعر الكيلو 2.5  إلى 8 جنيه.

البنجر: بلغ سعر الكيلو 1 إلى 3 جنيه.

البطاطا: بلغ سعر الكيلو 1.5 إلى 5 جنيه.

الزيتون: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 15 جنيه.

الخرشوف: بلغ سعر الكيلو 7 إلى 8 جنيه.

الفول الأخضر: بلغ سعر الكيلو 8 8.5 إلى جنيه.

القثاء: بلغ سعر الكيلو 2.5 إلى 5 جنيه.

الجرجير "100 حزمة" : بلغ سعر الكيلو 50   إلى 100 جنيه.

البقدونس "100 حزمة" : بلغ سعر الكيلو 50   إلى 100 جنيه.

الكرات "100 حزمة" : بلغ سعر الكيلو 25 إلى 100 جنيه.

الكزبرة "100 حزمة" : بلغ سعر الكيلو 50 إلى 100 جنيه.

الكرنب: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 12 جنيه.

القرنبيط: بلغ سعر الكيلو 3 إلى 8 جنيه.

الخبيزة: بلغ سعر الكيلو 1.5 إلى 5 جنيه.

البصل الأخضر "100 حزمة" : بلغ سعر الكيلو 0.5 إلى 1 جنيه.

ليمون أداليا: بلغ سعر الكيلو 5 إلى 5 جنيه.

الكرفس "100 حزمة" : بلغ سعر الكيلو 0.5  إلى 2 جنيه.

الشابت "100 حزمة" : بلغ سعر الكيلو 0.5  إلى 1 جنيه.

السلق "100 حزمة" : بلغ سعر الكيلو 0.5 إلى 1.5 جنيه.

اللفت: بلغ سعر الكيلو 1 إلى 4 جنيه.

أبو فروة: بلغ سعر الكيلو 30 جنيه.

ورق العنب النباتي: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.

ورق العنب البلدي: بلغ سعر الكيلو 5 جنيه.

البنجر: بلغ سعر الكيلو 2 جنيه.

الجزر الأصفر: بلغ سعر الكيلو 2  جنيه.

 

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