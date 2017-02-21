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اسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء 21/2/2017 بالأسواق المصرية

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اسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء 21/2/2017 بالأسواق المصرية اسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء 21/2/2017 بالأسواق المصرية

تشهد  الدواجن واللحوم عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب  ما كانت تشهده الايام السابقة  من ارتفاع بالاسواق، حيث لم يجد المحللون الاقتصاديون اي مبرر لذلك الارتفاع الجديد خاصة في ظل تراجع الدولار في الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي تراجع الاسعار الا ان ذلك لم يحدث.

 الدواجن اليوم الثلاثاء :

الفراخ البيضاء: وصل سعر الكيلو إلى 30 جنيه.

الفراخ البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 43 جنيه.

الفراخ المجمدة: وصل سعر الكيلو إلى 31 جنيه.

الديوك الرومي: وصل سعر الكيلو إلى  43 جنيه.

البيض البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 2 جنيه.

البيض الأبيض: وصل سعر الكيلو إلى 1.75 جنيه.

البيض الأحمر: وصل سعر الكيلو إلى 1.75 جنيه.

البط المولارد: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

البط المسكوفى: وصل سعر الكيلو إلى 39 جنيه.

البط البلدي: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

الأرانب: وصل سعر الكيلو إلى 40 جنيه.

السمان: وصل سعر الكيلو إلى25 جنيه.

الحمام: وصل سعر الكيلو إلى 45 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء :

كيلو اللحم البتلو : يتراوح سعر الكيلو ما بين 150 جنية.

كيلو اللحم الجاموسى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 150 جنية.

كيلو اللحم الجملى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 70 و 95 جنية.

كيلو اللحم الكندوز : يتراوح سعر الكيلو ما بين 130 جنية.

كيلو اللحم المفروم : وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.

كيلو البوفتيك : وصل سعر الكيلو 110 جنية

كيلو اللحم البرازيلى : وصل سعر الكيلو 100 جنية.

كيلو اللحم السودانى : وصل سعر الكيلو 100 جنية.

كيلو اللحم الضأن البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 120 جنية.

كيلو اللحم الضأن المستورد : وصل سعر الكيلو 110 جنية.

كيلو السجق : يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و 80 جنية.

كيلو الكبد البلدى : يتراوح سعر الكيلو ما بين 100 و 110 جنية.

كيلو الكبدة المستوردة : وصل سعر الكيلو  120جنية.

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رئيس قسم الأخبار

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