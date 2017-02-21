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انهيار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

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انهيار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي انهيار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

انهيار سعر الريال اليوم في  حيث يسجل سعر الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء4.1997 جنيه مصري في بنك الشركة الصرفية العربية الدولية SAIB ، وفي حالة البيع 4.203 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.

سعر الريال اليوم الثلاثاء في البنوك  :

البنك شراء   بيع   آخر تحديث
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

٤٫١٩٩٧ جم

٤٫٢٢٦ جم

 منذ 14 دقيقة,
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

٤٫١٩٩٦ جم

٤٫٢٢٦٤ جم

 منذ 14 دقيقة,
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

٤٫١٩٩٥٥٢ جم

٤٫٢٢٦٤٤١ جم

 منذ 14 دقيقة,
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

٤٫١٩٨٩ جم

٤٫٢٢٧ جم

 منذ 14 دقيقة,
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

٤٫١٩٤٢ جم

٤٫٢٠٧٨ جم

 منذ 14 دقيقة,
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

٤٫١٩٢٩ جم

٤٫٢٢٦٤ جم

 منذ 14 دقيقة,
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

٤٫١٩١ جم

٤٫٢٤ جم

 منذ 14 دقيقة,
BM.jpg

بنك مصر

٤٫١٨٨٩ جم

٤٫٢٠٠٣ جم

 منذ 14 دقيقة,
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

٤٫١٨٦٢ جم

٤٫٢١٣١ جم

 منذ 14 دقيقة,
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

٤٫١٨٠٥ جم

٤٫٢٢٦٤ جم

 منذ 14 دقيقة,
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

٤٫١٨٠٤٩ جم

٤٫٢٢٦٢٢ جم

 منذ 14 دقيقة,
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

٤٫١٧٧٧ جم

٤٫٢٢٦٤ جم

 منذ 14 دقيقة,
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

٤٫١٧٤٢ جم

٤٫٢٢٧٨ جم

 منذ 14 دقيقة,
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

٤٫١٧٠٦ جم

٤٫٢٢١ جم

 منذ 14 دقيقة,
FAISAL.jpg

بنك فيصل

٤٫١٦٤ جم

٤٫٢١٣١ جم

 منذ 14 دقيقة,
BDC.jpg

بنك القاهرة

٤٫١٥٥٧ جم

٤٫٢٢٨٤ جم

 منذ 14 دقيقة,
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

٤٫١٢٩٧ جم

٤٫٢٠٦٩ جم

 منذ 14 دقيقة,
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

٤٫١٠٢٧ جم

٤٫٢٤٣٣ جم

 منذ 14 دقيقة,
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

٤٫١٠١ جم

٤٫٨٠٨ جم

 منذ 14 دقيقة,
BARAKA.jpg

بنك البركة

٤٫٠٧٣٥ جم

٤٫٢٥٩٩ جم

 منذ 14 دقيقة,

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

 الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي  4.20 جنيه مصري، وسعر البيع 4.25 جنيه مصري .

 

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رئيس قسم الأخبار

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