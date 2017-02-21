انهيار سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21/2/2017 بالبنوك والسوق الموازي

انهيار سعر الريال اليوم في مصر حيث يسجل سعر الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء4.1997 جنيه مصري في بنك الشركة الصرفية العربية الدولية SAIB ، وفي حالة البيع 4.203 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.
سعر الريال اليوم الثلاثاء في البنوك :
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث
|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|
٤٫١٩٩٧ جم
|
٤٫٢٢٦ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|
٤٫١٩٩٦ جم
|
٤٫٢٢٦٤ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك بلوم مصر
|
٤٫١٩٩٥٥٢ جم
|
٤٫٢٢٦٤٤١ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
البنك المصري الخليجي
|
٤٫١٩٨٩ جم
|
٤٫٢٢٧ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
البنك الأهلي المصري
|
٤٫١٩٤٢ جم
|
٤٫٢٠٧٨ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
البنك التجارى الدولي CIB
|
٤٫١٩٢٩ جم
|
٤٫٢٢٦٤ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
المصرف المتحد
|
٤٫١٩١ جم
|
٤٫٢٤ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك مصر
|
٤٫١٨٨٩ جم
|
٤٫٢٠٠٣ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك قناة السويس
|
٤٫١٨٦٢ جم
|
٤٫٢١٣١ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
مصرف أبو ظبي الاسلامي
|
٤٫١٨٠٥ جم
|
٤٫٢٢٦٤ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك الاسكندرية
|
٤٫١٨٠٤٩ جم
|
٤٫٢٢٦٢٢ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
كريدي أجريكول
|
٤٫١٧٧٧ جم
|
٤٫٢٢٦٤ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك التنمية والائتمان الزراعى
|
٤٫١٧٤٢ جم
|
٤٫٢٢٧٨ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
البنك العربي الافريقي الدولي
|
٤٫١٧٠٦ جم
|
٤٫٢٢١ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك فيصل
|
٤٫١٦٤ جم
|
٤٫٢١٣١ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك القاهرة
|
٤٫١٥٥٧ جم
|
٤٫٢٢٨٤ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
البنك الأهلى اليونانى بمصر
|
٤٫١٢٩٧ جم
|
٤٫٢٠٦٩ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك مصر إيران للتنمية
|
٤٫١٠٢٧ جم
|
٤٫٢٤٣٣ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك التعمير و الاسكان
|
٤٫١٠١ جم
|
٤٫٨٠٨ جم
|
منذ 14 دقيقة,
|
بنك البركة
|
٤٫٠٧٣٥ جم
|
٤٫٢٥٩٩ جم
|
منذ 14 دقيقة,
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.20 جنيه مصري، وسعر البيع 4.25 جنيه مصري .
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