انهيار سعر الذهب اليوم الثلاثاء21/2/2017

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري و الانخفاضات العالمية، سجل الجرام عيار 21 نحو 550 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 471 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 367 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 629 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.400 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 629 عيار 22 576 عيار 21 550 عيار 18 471 عيار 14 367 عيار 12 314 الاونصة 19,549 الجنيه الذهب 4,400 الكيلو 628,571

شبكةعيونالإخبارية

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