انهيار سعر الذهب اليوم الثلاثاء21/2/2017

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري و الانخفاضات العالمية، سجل الجرام عيار 21 نحو 550 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 471 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 367 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 629 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.400 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء :
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|629
|عيار 22
|576
|عيار 21
|550
|عيار 18
|471
|عيار 14
|367
|عيار 12
|314
|الاونصة
|19,549
|الجنيه الذهب
|4,400
|الكيلو
|628,571