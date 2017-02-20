كيف فقدت نصف وزني من 120 كيلو الى 60 دون رجيم و السر هو

شيماء مصطفى

كيف فقدت نصف وزني من 120 كيلو الى 60 دون رجيم و السر هو التزامي بنظام صحي و مشروب حارق و برنامج رياضي

كيف فقدت نصف وزني من 120 كيلو الى 60 دون رجيم و السر هو

تجربة ناجحة جدا تشرح لنا صاحبتها مشوارها الرائع في دخول عالم الرشاقة

كم المدة التي تم فيها فقدان هذا الوزن الكبير و ما هو السر ..؟؟؟؟

الارادة الداخلية هي خمسين بالمئة سبب النجاح فهي من تعطيك القوة للمواصلة و التحدي اما المدة فهي 10 اشهر …بالنسبة للسر هو الالتزام بنظام صحي دون حرمان فقط الاعتماد على حسب السعرات فاول اسبوع حذفت المشروبات الغازية و السكر .و بعدها بدات بالتخفيف في الاكل و جعل الساعة 7 ليلا اخر موعد للاكل .

بعد التعود اعتمدت نظام 1200 سعرة حرارية 6 ايام في الاسبوع و يوم مفتوح في الاسبوع

الرياضة 5 ساعات في الاسبوع

اي مشروب تم اعتماده اثناء هذه الفترة

هو مغلي لتر ماء مع 3 ملاعق شمر و يترك ليلة كاملة و يشرب في الغد مع الحرص على ن يكون اول كوب مضاف اليه عصير نصف ليمونة و ملعقة عسل .

و باقي الكمية على مداراليوم.

نصيحة لكل من يرغب في خسارة الوزن

لاشيء يتحقق بالتمني فقط ثق بنفسك و ابدأ بخطوة اولى لتصل لمرادك .و تبدأحياة جديدة فالرشاقة و الصحة و الجمال يعطونك روحا اصغر . و هكذا فقدت نصف وزني من 120 كيلو الى 60 دون رجيم فقط بنمط صحي .

شبكةعيونالإخبارية

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