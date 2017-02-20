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اقوى من حبوب التخسيس و افضل من حبوب سد الشهيه يفقدك 10 كيلو دون رجيم و فوق هذا يقوي المناعه و يمنع تساقط الشعر و يخلصك من التعب

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اقوى من حبوب التخسيس و افضل من حبوب سد الشهيه يفقدك 10 كيلو دون رجيم و فوق هذا يقوي المناعه و يمنع تساقط الشعر و يخلصك من التعب اقوى من حبوب التخسيس و افضل من حبوب سد الشهيه يفقدك 10 كيلو دون رجيم و فوق هذا يقوي المناعه و يمنع تساقط الشعر و يخلصك من التعب

اقوى من حبوب التخسيس و افضل من حبوب سد الشهيه يفقدك 10 كيلو دون و فوق هذا يقوي المناعه و يمنع تساقط الشعر و يخلصك من التعب من سحر لطبيعة نقدم لكم هذا المزيج الذي كان اساسا في فقدان رجل ثلث وزنه في مدة قصيره و هو من عاني كل عمره من السمنة و وصل وزنه الى 210 كيلوغرام

 

المكونات و التحضير

المكونات

ثرو بنجر

موزة

برتقاله

ملعقة بذور الكتان

كوب ماء

التحضير

يمزج الكل قبل الاستهلاك مباشرة

 

الاستعمال

مدة 60 يوم يعتمد كوجبة افطار الصباح و وجبة عشاء مع شرب 3 لتر من الماء و ممارسة المشي  ساعه يوميا .

 

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