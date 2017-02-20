وصفات طبيعية تخلصك من دهون الأرداف

شيماء مصطفى

أكثر الأشياء التي قد تدفع المرأة إلى اتباع رجيم صارم هو التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة الخصر والأرداف لأنها قد تشعرها بالإحراج وعم الراحة. ومن هذا المنطلق، سنقدم لك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك في التخفيف من الدهون الموجودة في منطقة الأرداف بشكل فعال.

الوصفة الأولى: قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع نصف كوب من البن مطحون المذاب في الماء، طبقي الخليط على منطقة الأرداف ثم غطيها بالنايلون واتركيها لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك أزيلي النايلون واشطفي جيدا بالماء الفاتر. تستخدم هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع نصف كوب من البن مطحون المذاب في الماء، طبقي الخليط على منطقة الأرداف ثم غطيها بالنايلون واتركيها لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك أزيلي النايلون واشطفي جيدا بالماء الفاتر. تستخدم هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع. الوصفة الثانية: يمكنك شرب كوب من القرفة والزنجبيل قبل تناول الطعام بربع ساعة كل يوم، أو شرب مخفوق كوب من الفاصوليا الخضراء وكوب من الكوسا المسلوقة.

يمكنك شرب كوب من القرفة والزنجبيل قبل تناول الطعام بربع ساعة كل يوم، أو شرب مخفوق كوب من الفاصوليا الخضراء وكوب من الكوسا المسلوقة. الوصفة الثالثة: يمكنك التخفيف من الدهون في منطقة الأرداف من خلال فركها بالملح المطحون لمدة 10 دقائق قبل الاستحمام بالماء الدافئ.

يمكنك التخفيف من الدهون في منطقة الأرداف من خلال فركها بالملح المطحون لمدة 10 دقائق قبل الاستحمام بالماء الدافئ. الوصفة الرابعة : يفيد شرب الشاي الأخضر بعد الوجبات في تفتيت دهون منطقة الأرداف.

: يفيد شرب الشاي الأخضر بعد الوجبات في تفتيت دهون منطقة الأرداف. الوصفة الخامسة: يمكنك شرب مغلي بذور الكتان اثر الوجبات، حيث يساهم في حرق الدهون تحت الجلد والشرايين وطرد السموم والكولسترول الضار.

شبكةعيونالإخبارية

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