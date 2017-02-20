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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز و اشتعال المنافسة بعد فوز الزمالك

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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز و اشتعال المنافسة بعد فوز الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز و اشتعال المنافسة بعد فوز الزمالك

الدوري المصري الممتاز الدوري الأكثر جماهيرية في الوطن العربي و أفريقيا لوجود قاعدة جماهيرية كبيرة لأندية القمة الأهلي و الزمالك و الاسماعيلي و المصري و اسوان و الاتحاد . الاهلي الأكثر حصولا علي لقب الدوري و يلية الزمالك .

 

اليوم سنتحدث عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم القوي للغاية .و تدور المنافسة في المربع الذهبي حول الاهلي المتصدر و المقاصة الوصيف الذي يقدم عروض مذهلة هذا الموسم و يرغب في استمرار الفوز و ملاحقة الاهلي خصوصا بعد سقوط المقاصة و يلية الزمالك في المركز الثالث و تظل منافسة المراكز الثلاثة الأولي محصورة بينهم .و يأتي سموحة .

 

هذا الاسبوع حقق الأهلي و الزمالك انتصار و هزيمة المقاصة علي يد سموحة في مباراة مثيرة و من اقوي مباريات الدوري حتي الان حيث أن في الاسبوع الماضي لم يحقق الأهلي و الزمالك و المقاصة اي انتصار مما أوقف مسيرتهم . و ستكون مباراة الزمالك و المقاصة المؤجلة مباراة قوية و الفائز سيظل في المركز الثاني .

سوف ننشر إليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2016/2017 و الجدول يوضح ترتيب الفرق من حيث عدد النقاط و من حيث عدد الأهداف التي احرزها كل فريق و الأهداف التي دخلت مرماة . و علي غرار هذا الاهلي يتصدر الدوري من الجولة الأولي و المقاصة الوصيف و الشرقية متذيل الترتيب .

 

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