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أهم 5 سلع أساسية انخفضت أسعارها بعد انخفاض الدولار

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أهم 5 سلع أساسية انخفضت أسعارها بعد انخفاض الدولار أهم 5 سلع أساسية انخفضت أسعارها بعد انخفاض الدولار

مما لا شك فيه أن تأثر قيمة الجنيه المصري في ظل مواجهته مع العملة الصعبة ” الدولار ” يشكل المحور الرئيسي لتغير السلع من حيث الارتفاع والانخفاض وخاصة بعد قرار تعويم الجنيه الذي اتخذه البنك المركزي منذ أسابيع كحل عملي لمواجهة السوق السوداء ومواكبة أسعار البنوك للسوق الموازية وإيقاف مسلسل التعامل من خلال الصرافات الغير قانونية وبعد انخفاض نستعرض أهم السلع الأساسية التي بدأت أسعارها في الانخفاض التدريجي

 السلع الأساسية التي انخفضت أسعارها بعد انخفاض الدولار

1- والذي بدء في الهبوط بشكل يومي بعدما تعدى سعر الطن الواحد 12 ألف جنيه فقد بلغ الآن سعر الطن متوسط ما بين 8000 إلى 8800 جنيه وسوف يستمر مسلسل الانخفاض خلال الأيام القادمة

 

2- أسعار الذهب والذي يترقب أحدث أسعاره بشكل يومي نسبة كبيرة من المصريين والمتعاملين معه بشكل مباشر من خلال الشراء والبيع وأيضاً من خلال التجار حيث انخفاض بشكل كبير في عيار 18 وعيار 21 والذي بلغ مؤخرا 556 بعدما بلغ منذ أسابيع 634 جنيه

3- أسعار الأسمنت نالها أيضاً انخفاض متدرج حيث اصبح اليوم متوسط سعر طن الأسمنت بمختلف الشركات المصنعة هو 750 بمعدل انخفاض تجاوز الـ 90 جنيه باختلاف السعر السابق قبل انهيار سعر الدولار

4- أسعار الأعلاف والتي شهدت تراجع كبير بعد الزيادة التي جعلت المتعاملين يشتكون بشدة ويقومون برفع أسعار العجول والأبقار ولكن تراجعت الأسعار الآن بشكل ملحوظ
5- أسعار الأجهزة الكهربائية والتي يتم استيرادها من الخارج وليس فقط الأجهزة المنزلية بل وأيضا الأجهزة الكهربائية والمعدات الهندسية والميكانيكية الخاصة فبعد انخفاض سعر الدولار الجمركي بدأت المعارض بتخفيض عدد من الأسعار وأشار رئيس غرفة المستوردين بأنه من المحتمل أن تصبح أسعار السلع الكهربائية اقل بنسبة 30 في المائة من السعر الحالي خلال الأيام القادمة

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