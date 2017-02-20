بالفيديو.. الدكتور” على جمعه” يكشف عن حكم الدين في ارتداء الرجال السلاسل الفضية

شيماء مصطفى

دائما يحاول المسلم الوصول للمعلومة السليمة في الشرع الإسلامي خلال بعض الحداث اليومية والتي قد تحدث معه خلال حياته، ومن هذه الأشياء رأي الدين الإسلامي الحنيف في ارتداء الرجل سلسله فضة، حيث كشف اليوم عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق الدكتور ” على جمعة” عن حكم الشرع في ارتداء الرجال المسلمين للسلسلة الفضة، مؤكداً أنه لا يوجد في الدين الإسلامي ما يحرم ارتدائها للمسلمين.

على جمعه وارتداء السلاسل الفضية

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء من خلال لقائه ببرنامج “والله أعلم” والمذاع على شاشة ” سي بي سي” الفضائية المصرية، أن ارتداء السلاسل الفضية للرجال أمر مباح لهم دون تحريم، حيث أنه لا يوجد ما يمنع ارتدائها، ولكن على أن يكون في حدود ماهو متعارف عليه في المدينة أو القرية التي يوجد بها الرجال، ومن العلماء من حدد وزنها بأن يكون وزنها لا يتعدى الثلاثة جرامات.

وأشار المفتي السابق أن بعض الرجال قد يرتدون السلاسل لأغراض أخرى، حيث يتم تلبيس السلسلة لشخص يعاني من مرض الزها يمر، حتى يتم العارف عليه معرفة مكانه إذا فقد الذاكرة ونسي أسمه والمكان الذي يسكن فيه.

ويفرض على جميع المحاربين والجنود بجميع الجيوش لبس السلاسل وخاصة في حالات الحرب حتى يتم التعرف عليهم، إذا حدث لهم إصابات أو استشهاد أو غير ذلك، ويتم الاعتماد على تلك السلاسل لمعرفة اسم الجندي والرقم العسكري له، والذي يتم التعرف على كافة البيانات للجندي منه.

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شبكةعيونالإخبارية

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