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ثلاث فئات مستثناة من الدعم نهائياً في منظومة الكارت الموحد الجديدة حسب مصادر حكومية

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ثلاث فئات مستثناة من الدعم نهائياً في منظومة الكارت الموحد الجديدة حسب مصادر حكومية ثلاث فئات مستثناة من الدعم نهائياً في منظومة الكارت الموحد الجديدة حسب مصادر حكومية

ثلاث فئات مستثناة من الدعم، تقوم بإجراء عملية إصلاحات اقتصادية واسعة، بدأته في الثالث من نوفمبر من العام الماضي 2016، وكان من أهم الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية في نوفمبر الأسود، تعويم الجنيه المصرى والذي رفع جميع أنواع السلع بشكل جنوني، وأدى إلى اشتعال في البنوك الرسمية، واقترابه من حاجز الـ20 جنيه، حتى وإن وصل اليوم لأقل من 15 جنيه، فقبل التعويم كان الدولار يساوي 8.88 جنيه، كما قامت الحكومة المصرية برفع أسعار البنزين والسولار والغز والبوتاجاز، وفرض مزيداً من الضرائب.

 

ولكن أكثر ما يشغل الحومة الآن هو “الدعم”، والذي يستنفذ جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة، وتسعى الدولة الآن لتقليل فاتورة الدعم بأي شكل من الأشكال، حتى ولو كان على حساب الفقراء والمحتاجين، لذلك وبحسب مصادر مسؤولة من داخل الحكومة المصرية، تسعى الدولة الآن إلى ابتكار نظام جديد، يعمل على إلغاء ملايين المواطنين من الدعم نهائياً.

 

ثلاث فئات المستثناة من الدعم في المنظومة الجديد

حيث أكدت مصادر اليوم الحكومة تعاقدت بالفعل مع شركة مايكروسوفت.
وذلك من أجل إنشاء قاعدة بيانات جديدة للمواطنين، مربوطة بعدة مصالح وجهات حكومية.
من أجل استخراج بطاقة “كارت” موحد، لحذف من يتوفر فيه إحدى الشروط الآتية وفق بعض المعايير.
ومن أهم هذه المعايير أو الذي سيحذفون من الدعم نهائياً، أن تستحقاق الدعم سيكون مرتبطاً بلك من:
-فواتير استهلاك الكهرباء .
-امتلاك سيارة أو عقار.
-امتلاك عقار سكني.

ويذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد صرحت منذ أيام بأنه سوف يتم حذف كل من لديه سيارة من منظومة الدعم

 

 

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