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بالصور الفرق بين جهاز العروسة الخليجية وبين جهاز العروسة المصرية

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بالصور الفرق بين جهاز العروسة الخليجية وبين جهاز العروسة المصرية بالصور الفرق بين جهاز العروسة الخليجية وبين جهاز العروسة المصرية

لا شك أن جهاز العروس هو من اهم الأشياء التى يتم التطلع لها منذ بداية الخطبة التي تتم بين الشاب والفتاة واحيانا يكون تجهيز العروس قبل فترة الخطوبة وهذا متبع لدى العديد من الاسر المصرية التى تسعى لتحضير مستلزمات الزواج لبناتهن من وقت لأخر حتى ينتهون من كافة المستلزمات من أدوات مطبخية ومن أزياء وملابس واحذيه ومفروشات ومتطلبات خاصة بالزواج وكيفية استعراض تلك الأشياء عند نقلها هو عرف متبع أيضا لدى مجتمعات مختلفة على اختلاف نشأتهم وعادتهم

 

 

بالصور الفرق بين جهاز العروسة الخليجية وبين جهاز العروسة المصرية

فيتم نقل الجهاز كاملا في على سيارات النقل المكشوفة حيث تتباهى أسرة العروسة بما تم شراءه وتحضيره إلى منزل الزوجية حيث يحضر الأهل والجيران ولأقارب والمعارف والأصدقاء للاحتفال بشكل كبير ومبهر بذلك اليوم الذي يكون في العادة هو يوم التنجيد والحناء وفى الغالب يقوم العريس واهله وبنات عائلته بنقل هذا الجهاز إلى بيته والأمر يختلف تماما لدى الأسر الخليجية التى تقوم بالتفنن في تحضير شكل الجهاز من خلال اللمسات الجمالية الراقية من تزين الحقائب والأغراض ويطلق اسم الجهاز بدولة الإمارات على سبيل المثال باسم ” الزهبة” انا في المملكة العربية يتم إطلاق اسم ” الدبش ” على تلك المستلزمات

 

وتقوم بنقلها والدة العروسة وا خواتها وبنات عائلتها الى بيتها الجديد لكى يتم تجهيزه وتحضيره قبل الزواج ونرصد من خلال موضوعنا عدد من الصور الخاصة بالجهاز او الدبش أو الزاهبة ببعض البلدان بعدما تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفرق بينها وبين الجهاز المصري واختلاف العادات بين البلدان

 

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