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علاج القرفة لانهاء تساقط الشعر واعادة الحيوية لشعرك

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علاج القرفة لانهاء تساقط الشعر واعادة الحيوية لشعرك علاج القرفة لانهاء تساقط الشعر واعادة الحيوية لشعرك

بالنسبة الى كل فتاه او امرأة اهم شئ فى جمالها هو شعرها  فهو التاج الموجود على رأسها الذى لا تقبل ابداً ان يصيبه حتى ولو خدش بسيط واذا حدثت له بعض الامور من التساقط او الهيشان او ما الى ذلك من مشاكل الشعر المعروفه فانها تتدمر نفسياً وتفقد ثقتها بنفسها  وتبدأبكل ما لديها من سرعة بحث عن العلاج ولكنها قد تتصرف بخطأ بسبب التسرع وتهدر الكثير من الاموال على علاج تساقط الشعر  وببساطة العلاج موجود داخل منزلها فما هو الحل ؟.

 

الحل بسيط ومثالى وتقريباً أصبح يُطبق فى الكثير من انحاء العالم لفاعليته الاكيده وهو باستخدام القرفه كلنا يعلم الفوائد اللانهائية للقرفة واستخداماتها وهى تدخل بفوائدها اليوم ايضاً فى علاج الشعر .

 

مكونات علاج تساقط الشعر :

ملعقة من القرفه

نصف كوب من زيت الزيتون البكر النظيف

ملعقة من العسل.

الطريقة :

فى اناء نظيف على النار قومى بتسخين زيت الزيتون قليلا بحيث يكون دافئ وارفعيه من على النار واضيفى اليه ملعقة من القرفه المطحونه وملعقة من عسل النحل الابيض وقلبيهم بملعقة نظيفه حتى تماما الذوبان وحتى تحصلى على خليط متجانس ومتناغم مع بعضه البعض.

بواسطة فرشاه نظيفه اغمسيها فى الخليط ومشطى بها كافة اجزاء شعرك بقدر الوصول الى جذور ومنابت الشعر جيداً حاول تقسيم شعرك الى عدة اقسام لسهولة توزيع الخليط.

اتركى الخليط على شعرك مدة 15 دقيقة  ثم اشطفيه بشامبو الخاص بكى وعرضيه للهواء حتى يجف ولا تستعملين المجفف .

لنتيجة رائعة عليكى تنفيض الخلطة كل يوم لمدة اسبوع كامل وستلاحظين الفرق

 

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