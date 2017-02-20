بالصور| إحذري مرآة محلات الملابس فهي خدعة

شيماء مصطفى

حيره كبيرة تقع فيها أغلب النساء داخل غُرف تغيير الملابس في المحلات، فكل منا يبحث عن الملابس الملائمة له واللائقهة والتي تتمتع بأحدث صيحات الموضة الحديثة وغيرها من التفاصيل التي تحبها المرأه والتي لا تُظهر عيوب الجسم، ونعتمد بشكل كبير على المرآة الموجودة داخل غرف القياس في محلات الملابس، وهنا تكمُن الخدعة، عندما تذهبي إلى بيتك وتنظري إلى المرآة داخل منزلك تكتشفي كارثة حقيقية، فوفقاً لما ذكرته الصحيفة الأنجليزية “ديلي ميل”، حيث ذكرت في التقرير المصور الذي نشرتة عبر موقعها، قيام سيدة بتصوير نفسها أكثر من مره داخل غرف خلع الملابس بمحلات مختلفة بنفس الفستان الذي اشترته، لتكتشف إن السر في المرأة داخل المحلات، حيث تختلف طبيعة تصنيعها عن بقيت المرآة التي توجد في منزلك، حيث تتكون من جزيئات تجعلك تبدين أطول بحيث يكون الملابس ملائمة بالنسبة لكِ كما يعطيكي قوام وشكل الموديلز، وهناك بعض انواع المرايا تكون مزودة بوحدات صغيرة كالميرات العاكسة والتي تجعلها تميل نحو الأسفل، وبدورة يغير من حجم الجسم ليجعل الفستان أكثر أنسجاماً على جسمك.

كما أكتشفت ايضاً أن طبيعة الأضاءة حول هذه المرآة والتي صممت بشكل معين، يجعلنا نبدو بشكل أفضل مما نحن عليه في الواقع، فضلاً هن الألوان التي تتناسق مع بعضها داخل غرفة القياس، ومن خلال الصور التي نعرضها لكم سنبين الحقيقة من خلال الصور التي نعرضها لكم.