(ديلي ميل) روسيا تهدد عرش سليمان بن عبد العزيز (وابن نايف) ملكا للسعودية في هذا العام

شيماء مصطفى

في ظل التوتر السياسي بين السعودية وروسيا وتصاعد نبرة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين وعندما صرح مسئول روسي كبير في سلاح الجو ورفع قمة التوتر بين البلدين إلي مستوي عالي وغير مسبوق وقال بأن لدي بلاده خططا جاهزة لضرب الرياض والدوحة .

وعندما صرح وزير الخارجية السعودي باتهامه لروسيا بناها تدعم نظام بشار الأسد وتساهم في الإبادة الجماعية ردت روسيا علي إسم المتحدث لخارجيتها بأن المملكة تدعم الجماعات الارهابية .

صرحت الصحيفة البريطانية (ديلي ميل) عن التنبؤات للعديد من الدول وقادتها وعن التغيرات التي ستحدث مع بداية تولي الرئيس الامريكي المنتخب (دونالد ترامب) الرئاسة الامريكية وبأن أمريكا سوف تفرض سيطرتها علي منطقة الشرق الاوسط .

كما توقعت (ديلي ميل) أن الرئيس (فلا ديمير بوتين) سوف يصاعد نفوذه وسيضم كل من إيران وتركيا للسيطرة علي الدول العربية وتوجيه التهديدات إلي السعودية وإلي دول أخري في الخليج مثل البحرين .

كما أضاف الصحفي (بيتر اوبورن) الذي يتنبأ بتوقعات لعام 2017 وأن عقود الفساد والقمع ستصل الي النهاية في دول الخليج .

سقوط عرش الملك سلمان في السعودية:

كما زعم أيضا أن الشعب السعودي سوف ينقلب علي حكم العائلة المالكة في السعودية وخاصة حكم الملك سلمان بن عبد العزير ال سعود .

وستجني السعودية ثمار ما زرعته لتدخلها في أمور اليمن وسوريا كما زعم الصحفي (بيتر اوبورن) أن من سيتولى حكم المملكة (محمد بن نايف) رئيس جهاز الأمن السعودي الأسبق والذي يتمتع بصلة قديمة مع بريطانيا.