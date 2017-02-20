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رئيس اتحاد الدواجن: انخفاض نحو 20% بأسعار «الدواجن» منتصف مارس

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رئيس اتحاد الدواجن: انخفاض نحو 20% بأسعار «الدواجن» منتصف مارس رئيس اتحاد الدواجن: انخفاض نحو 20% بأسعار «الدواجن» منتصف مارس

صرح الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد الدواجن، أن الارتفاع في الدواجن خلال الأيام الماضية، كان نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث أن منتجي الدواجن يقوموا باستيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج مثل المادة الجيلاتينية والأعلاف والأمصال وغيرها وهي يتم شراؤها بأسعار صرف الدولار الأمريكي مما نتج عنه ارتفاع بالتالي في سعر الدواجن إضافة إلى سعر العمالة والنقل والكهرباء والمياه وكافة مستلزمات الإنتاج مما ترتب عليه ارتفاع في أسعار الدواجن عندما تصل إلى المستهلك في نهاية الدورة السلعية.

 

وأضاف نائب رئيس اتحاد الدواجن، في تصريحات له لبوابة صدى البلد أن سعر الدواجن سوف ينخفض بنسبة تصل إلى نحو 20% وذلك في منتصف شهر مارس القادم، وذلك بعد التراجع في سعر صرف الدولار الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي ينتج عنه استيراد مستلزمات الإنتاج وخاصة الأدوية والأعلاف  والمواد الجيلاتينية من الخارج بسعر أقل، وقد تجلى ذلك مؤخرا حيث انخفض سعر كيلو الدواجن حوالي جنيهان ليسجل نحو 28 جنيها للكيلو.

 

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