كيف تعالج مرض جرثومة المعدة بالطب البديل والمنتشر عند البعض

شيماء مصطفى

كيف تعالج مرض جرثومة المعدة بالطب البديل والمنتشر عند البعض ، يعانى بعض الأشخاص سواء من الرجال او السيدات من مرض مفاجئ ينتابهم فى أوقات معينة من السنة ، نتيجة تناول بعض الأدوية المتكررة يومياً ، وتناول بعض المأكولات او المشروبات منها الكحولية ، والتى يحدث بعدها ألم وتعب شديد فى المعدة ، فيضطر الأنسان بالعذوف عن تناول الطعام نتيجة الألم المصاحب بعد تناوله للطعام ، ويحدث خمول وتعب شديد مع قيئ ، وبعد الكشف وعمل التحاليل اللازمة يتضح أنه أصيب بمرض يدعى ” جرثومة المعدة ” او ما يطلق عليها بالمصطلح الطبى ” Germ stomach ” ، ويدخل فى دوامة علاج تأخذ أسابيع وشهور .

حيث يعرف بأن المسبب الرئيسى لهذه الجرثومة ، بأنها بكتيريا من النوع الحلزونى التى تعيش بالوسط الحامضى فى المعدة ، وتعتبر المعدة هى المكان الأمثل لنمو هذه البكتيريا والتكاثر بها ، حيث تنمو بالجزء السفلى من المعدة وتفرز مادة اليوريا التى تكون العامل الرئيسى لتلف جدار المعدة ، وبعد ذلك تكون هذه البكتيريا المسببة الرئيسية بظهور القُرحة وهى ثقب بطبقة المعدة أو الإثنى عشر ، فتؤدى بعد ذلك إلى النزيف وهنا تكمن خطورة هذه الجرثومة .

من أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

1- تناول كميات كبيرة من مضادات الالتهاب ولفترات طويلة مثل الأسبرين والبروفين وما يشبههم .

2- تناول المشروبات الكحولية .

3- تناول الأغذية الدسمة والدهون المشبعة بكميات كبيرة .

4- التدخين .

ومن طرق انتقال العدوى من شخص مصاب بجرثومة المعدة لشخص سليم

1- عن طريق الهواء او التنفس بين الشخص السليم والشخص المصاب .

2- عن طريق البراز .

3- عن طريق الطعام والشراب .

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

1- ألم فى أعلى البطن .

2- حرقة فى أسفل المعدة .

3- نقص بالوزن وخمول شديد .

4- القيىء والغثيان .

5- التجشؤ والشعور بالنفخة .

6- وجود حموضة شديدة بالمعدة .

طرق العلاج من جرثومة المعدة بالأعشاب الطبيعية

1- المستكة حيث تعمل على قتل البكتيريا الموجودة بالمعدة وتساعد بالتخلص من الجرثومة مع مرور الأيام .

2- الشاى الصينى حيث يتم شربه لعدة مرات يومياً ليتم التخلص من الجرثومة تماماً .

3- المرمارية والبابونج وهما من الأعشاب الطبية التى يتم تحضيرها ببساطة ومتوفرة بكافة محلات العطارة ، حيث يتم غلى الماء ثم تحليته بالسكر ، وبعد ذلك يتم وضع المرمارية مع البابونج ، ويتم تغطية الوعاء لمدة خمس دقائق ، ثم يتم غليها مرة أخرى ويتم شربها ساخنة .

4- العرقسوس حيث يتم خلط ثلاث ملاعق من العرقسوس المطحون مع كأس من الماء ، ويتم شربه ثلاث مرات باليوم حتى يتم الشفاء .

5- الخل حيث يتم خلط مقدار متساوى من الماء والخل ويتم تناولهم مرتين يومياً .

6- الزنجبيل يتم تناول الزنجبيل مع الماء أو تناوله على شكل بودرة بمقدار نصف ملعقة مرتين يومياً .

7- دبس الرمان ويتم تناول دبس الرمان بمقدار ملعقة واحدة يومياً حتى الشفاء الكامل .

شبكةعيونالإخبارية

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