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علاج حرقة المعدة والحموضه بحفنه من الارز فى أقل وقت

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علاج حرقة المعدة والحموضه بحفنه من الارز فى أقل وقت علاج حرقة المعدة والحموضه بحفنه من الارز فى أقل وقت

حرقة المعدة والحموضه الامر الذى يحصل معنا دوما فور تناول وجبات الطعام المختلفة فى اليوم وخاصة بعد الغداء او العشاء ومنه لا نستطيع النوم جيدا والشعور بقلق مستمر وله الكثير من الاسباب المتعددة التى تجعله يحدث واهمها هو :-

 
  • الوجبات الخارجية من الغذاء السريع من المطاعم وغيرها هو احد اكثر الاسباب لحرقة المعدة .
  • تناول الكافيين والسجائر ، اذا كنت من الاشخاص المدخنين فانك لن تسلم ابداً من اوجاع حرقة المعده
  • تناول اللحوم والبيض باستمرار وبكميات كبيرة .
  • تناول الاطعمة التى تحتوى على نسب عالية من والزيوت سواء النباتيه او الحيوانيه .
  • تناول القهوة والشاى ومثل تلك المشروبات بكثرة يومياً.
  • تناول الاطعمة التى تحمل الكثير من كميات التوابل .
  • تناول المشروبات الغازيه بكثرة يجعلك تشعر بالحموضه .

 

 

وهذه كانت الاسباب التى عيكم تجنبها قدر الامكان حتى لا تشعرون بحرقة المعدة او الحموضه مجدداً.

علاج حرقة المعدة والحموضة والتهاب المعدة بشئ بسيط يوجد لدى الجميع وهو الأرز

المكونات :

نصف كوب من الارز

كوبين من الماء

طريقة العمل والاستخدام:

قومى بوضع الارز ولماء على النار لمدة مناسبة حتى يبدأ بالغليان وتكاثف الماء الخاص بغلى الارز قليلا ثم اخرجيه من النار وقومى بتصفيته مع الضغط على حبات الارز برفق وتناولى المشروب مرتين يومياً وستشعرين بالتحسن الملحوظ وسيختفى الحموضة والحرقة وستنتهى متاعب التهاب المعدة ولن يكلفك العلاج الكثير من الاموال ويجب عليكى فى اثناء فترة العلاج البعد كل البعد عن كل تلك الاسباب فى اعلى الموضوع .

 

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