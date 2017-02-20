تحذير هام| عادة سيئة يفعلها الكثير منا.. ونأمر أولادنا بها قبل النوم تؤدي إلى أضرار كبيرة بالكلى

شيماء مصطفى

يعتبر الماء من أهم مكونات بعض الأجزاء الرئيسية في جسم الإنسان، حيث يشكل الماء حوالي 60 % من جسم الإنسان، حيث أنه يعتبر من أهم العناصر التي تساعد بعض أجهزة الجسم من الأداء بوظائفها أو القيام بالوظائف الخاصة بها على اكمل وجه، حيث أنه يساعد على نقل العناصر الغذائية، كما انه يعمل على ترطيب جسم الأنسجة ، والتخلص من السموم الضارة بالإنسان، وان نفص الماء يسبب الكثير من الأضرار القوية والمشاكل العديدة للإنسان مثل الإرهاق والتعب وزيادة السموم الضارة بجسم الإنسان.

العادات السيئة

ومن أهم العادات السيئة التي تضر بصحة الإنسان عدم شرب المياه بانتظام وخاصة في أيام الشتاء، لأنها تضر بالكليتين، حيث ان معظم الأمهات تتعمد عدم شرب أطفالها للمياه قبل النوم، وذلك حتى لا يتبول الطفل على نفسه وهو نائم بسبب برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة، حيث يوجد فوائد كثيرة لشرب المياه وخاصة قبل النوم، حيث أنه يعمل على مساعدة الكليتين على التخلص من السموم الموجودة في الجسم والفضلات بفاعلية وقدة اكثر، لأن شرب المياه في النهار ينزل للساقين بينما شرب المياه بالليل وقبل النوم فإنه يبقى في الكليتين فترة أكبر، حيث أنه يساعدها على أداء عملها بكفاءة أكبر.

كما يساعد شرب المياه قبل النوم على استرخاء جميع العضلات الموجودة في جسم الإنسان، ويمنع عمليات التشنج التي قد تحدث ، كما أنه يساعد على تخزين الجسم للعناصر الغذائية والمعادن اللازمة لجسم الإنسان.