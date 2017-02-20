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محمد رمضان يكشف ولأول مره عن إيرادات فيلمه “أخر ديك في مصر” ويصرح لم أتوقع هذا المبلغ

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محمد رمضان يكشف ولأول مره عن إيرادات فيلمه “أخر ديك في مصر” ويصرح لم أتوقع هذا المبلغ محمد رمضان يكشف ولأول مره عن إيرادات فيلمه “أخر ديك في مصر” ويصرح لم أتوقع هذا المبلغ

فور حصوله على إجازه من التجنيد بالجيش المصري، سارع الفنان “محمد رمضان”، إلى متابعة أخر تطورات فيلمه الجديد أخر ديك في ، ومعرفة مدى نجاح الفيلم وحجم الإيرادات التي حققها .
حيث صرح “محمد رمضان”، عبر رساله منه وجهها إلى جمهوره، من خلال صفحته الشخصيه على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنه سعيد جدًا بأراء الجمهور حول فيلمه الجديد، خاصتًا أنه دوره في الفيلم دور مختلف وجديد، كما أكد على سعادته أيضا من الإيرادات التي حققها الفيلم بعد 3 أسابيع فقط من العرض.
وقد نشر رمضان على صفحته على فيس بوك صوره له مستعرضًا عضلاته، وعلق على الصوره قائلًا: “عملت فيلم “آخر ديك في مصر” لجمهوري اللي مابيحبش الأكشن (: وسعيد برأي كل من شاهد الفيلم .. وسعيد بالإيرادات في ثلاث اسابيع حوالي سبعة مليون جنيه (خارج سباق العيد!) ده نجاح فوق توقعاتي و التنوع في حد ذاته نجاح اخر .. الحمد لله شكرا عمرو عرفة .. وشكراً ايمن بهجت قمر .. وشكرا كامل ابو علي” .
وقد حضر محمد رمضان أول مره فيلم “أخر ديك في مصر” مع جمهوره يوم الخميس الماضي بسينما “سيتي ستار”، كنوع من الدعايه للفيلم، حيث لم يتمكن رمضان من حضور العرض الخاص بالفيلم بسبب تواجده بالجيش .
وقد شارك محمد رمضان بطولة فيلمه “أخر ديك في مصر”، عدد كبير من الفنانين على رأسهم “هاله صدقي”، “أحمد حلاوه”، “إنتصار محمود”، “مي عمر”، “ملك قوره”، “شيماء سيف”، “هنا الزاهد”، “إنجي وجدان”، والفيلم من إخراج “عمر عرفه” .
وقد غادر محمد رمضان السباق الرمضاني لهذا العام، حيث إعتذر عن تصوير المسلسل الجديد “مرزوق وإيتو”، وذلك بسبب تأديته للخدمه العسكريه، في سلاح الصاعقة لمدة عامين .

 

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